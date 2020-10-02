ويستمر الإبداع.. فيلم عن كواليس "الأب الروحي" ونسخة معدلة من جزئه الثالث

على الرغم من مرور أكثر من 48 عاما على إصدار الجزء الأول من سلسلة الأب الروحي للمخرج فرانسيس فورد كوبولا، إلا أن عشاقه مازالوا يشاهدونه بنفس شغف البدايات، ويعتبره العديد سواء من الجمهور أو النقاد بأنه الأعظم في تاريخ السينما.

وفي خبر أسعد الكثيرين من محبي مارلون براندو، آل باتشينو، جيمس كان وجون كازالي وديان كيتون، وباقي صناع عمل السلسلة الأيقونية، تم الإعلان عن إنتاج فيلم يحكي كواليس صناعة التحفة السينمائية الأب الروحي والتي أخرجها فرانسيس فورد كوبولا.

ذكرت تقارير صحفية نشرت على عدد من المواقع بأن الممثل جاك جيلنهال، 39 عاما، سيقوم بدور المنتج روبرت إيفانز، بينما سيجسد الممثل إسحاق أوسكار، 41 عاما، شخصية المخرج فرانسيس فورد كوبولا.

سيركز الفيلم على الدفع والسحب بين كوبولا وإيفانز أثناء عملهما في الفيلم الكلاسيكي لعام 1972.. بحسب موقع People.

ومن ضمن المفاجآت المنتظرة لعشاق سلسلة الأب الروحي، إعلان المخرج فرانسيس فورد كوبولا عن عمل تعديلات في الجزء الثالث والذي صدر عام 1990.

وبعد 30 عاما ستكون النسخة المعدلة بعنوان "موت مايكل كورليوني"، بإصدار من Paramount Entertainment.

وبحسب موقع Collider، ستكون مدة النسخة الجديدة المعدلة 157 دقيقة، وقال كوبولا في تصريح سابق: "قمت بعمل بداية ونهاية جديدين، وأعدت ترتيب بعض المشاهد واللقطات والموسيقى التصويرية، وأنا ممتن لجيم جيانوبولوس وشركة باراماونت لسماحهما لي بإعادة النظر فيه".

وصدر الأب الروحي الجزء الثالث، في 25 ديسمبر 1990، ومن تأليف ماريو بوزو وفرانسيس فورد كوبولا، وبطولة آل باتشينو، ديان كيتون وآندي جارسيا وصوفيا كوبولا.

وترشح الأب الروحي الجزء الثالث لـ 7 جوائز أوسكار، لكن لم يحصد أي منها، وتكلفة إنتاجه 54 مليون دولار، بينما تخطت أرباحه الـ 176 مليون دولار.