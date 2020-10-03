ضبط 109 قضايا مخدرات وتنفيذ 59 ألف حكم قضائي في يوم واحد

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية أسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن ضبط 34 قطعة سلاح ناري بحوزة 27 متهمًا، وتنفيذ 58957 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

كما ضبط 109 قضايا مخدرات بحوزة 114 متهما، و17 هاربًا، و7 متهمين بممارسة أعمال البلطجة، 236 دراجة نارية مخالفة، و13127 مخالفة مرورية، واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

كما تمّ ضبط تشكيلين عصابيين وإعادة 3 سيارات مبلغ بسرقتها، وجرى فحص 48 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 7 منهم.