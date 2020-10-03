طريقة الحصول على وظيفة ضمن 263 فرصة توفرها "القوى العاملة" بالقليوبية

أعلنت مديرية القوى العامله بالقليوبية، توفير 263 وظيفة شاغرة جديدة وفرتها عن طريق 10 شركات برواتب مجزية، طبقًا للخبرات المطلوبة لبعض المهن.

وتبدأ المديرية، غدًا الأحد، في تلقي الطلبات حتى استيفاء العدد المطلوب، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية عصرًا، ما عدا يومي الجمعة والسبت، على أن تُقدم الطلبات إلى إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بالقليوبية.

ومن يرغب في التقدم، يقوم بالتوجه لمقر مديرية القوى العاملة "بنها - كورنيش النيل - الفلل" بجوار ديوان عام المحافظة، أو مكاتب التشغيل التابعة لمحل إقامة الراغبين فى العمل تسهيلًا عليهم.

وقالت إيمان شحاتة، وكيل الوزارة ومدير المديرية، إن توفير الفرص الجديدة يأتي تنفيذًا لتوجيهات محمد سعفان وزير القوى العاملة للحد من مشكلة البطالة.

وأضافت، أن من بين الفرص المطلوبة 25 فرصة عمل بشركة الصاج العالمية للملابس الجاهزة على مهن عامل سنجر وعامل اوفر وعامل اورلية وعامل مخازن، ومقص دار، مشيرة إلى أن الراتب يتحدد حسب الخبرة .

ولفتت إلى 42 فرصة عمل أخرى فى إحدى الشركات على مهن عاملة تعبئة، وعاملة خياطة، وعامل فرز، وعاملة تشطيب.

وذكرت أن المهن المطلوبة سيتم التأمين عليها اجتماعيًا، حيث يتم متابعة التعيين مع الشركات طبقًا لتعليمات وزير القوى العاملة محمد سعفان أولًا بأول، وعرض "استمارة (1) تأمينات" عليه شهريًا بفرص العمل، التى تم تعيينها.

وكانت المديرية قد أعلنت مطلع الشهر الماضي توفير 468 فرصة عمل فى 5 شركات، وذلك برواتب مجزية طبقًا للخبرات المطلوبة لبعض المهن، وقد تصل إلى 2000 جنيه.