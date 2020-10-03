تحصين 181 ألف حيوان ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بجنوب سيناء

أكدت الدكتورة رحاب الجوهري، مدير عام الطب البيطري بمحافظة جنوب سيناء، شن حملات تحصين للحيوانات في عدد من الوديان والتجمعات البدوية بمدن شرم الشيخ، وطور سيناء، ونويبع، ورأس سدر، ضد بعض الأمراض التي تصيب الحيوانات، أهمها الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

وأضافت أن الحملة هدفها تحصين الحيوانات وإعطائها الطعوم ضد عدد من الأمراض التي تصيب الماشية والأغنام، مشيرة إلى أن إجمالي الحيوانات التي جري تحصينها 18143 حيوانًا، حيث جرى تحصين 17094 حيوانًا ضد الحمى القلاعية، و1049 جملًا ضد حمى الوادي المتصدع، كما يتم رش الحيوانات ضد الطفليات الخارجية، وحقن بعض الحيوانات ضد أمراض معينة.

وأكدت "الجوهري"، أنه رغم أن محافظة جنوب سيناء من المحافظات الهادئة، إلا أنه يتم اتخاذ جميع الإجراءات ضد مكافحة الأمراض الوبائية والمعدية، مشيرة إلى أن بيئة هذه المحافظة نقية وخالية من الأمراض المعدية، وأن لجانًا من الطب البيطري تقوم بشن هذه الحملات طبقًا للإجراءات الاحترازية و الوقائية.