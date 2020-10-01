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محمود مسلم

"جنوب سيناء" تشدد على الالتزام بالجدول الزمني للخطة الاستثمارية

كتب:

حماده الشوادفي
05:35 م | الخميس 01 أكتوبر 2020
الاجتماع

الاجتماع

عقد اللواء مجدي الوصيف، السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، اجتماعًا موسعًا اليوم، لمناقشة الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، بحضور المحاسب فوزي همام مساعد المحافظ لشئون المحليات، ورؤساء المدن.

وشدد السكرتير العام على رؤساء المدن بضرورة التنسيق مع الجهات التنفيذية لتنفيذ الخطة الاستثمارية، والالتزام بالخطة وفقًا للعقود والبروتوكولات، وإلزام الجهات المنفذة بتقديم جدول زمني للتنفيذ .

ووجه السكرتير العام، إلى تنفيذ كافة البنود الموقعة مع الجهات المنفذة، وتطبيق غرامات حال التراخي في التنفيذ وفقًا  للجدول الزمني.

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