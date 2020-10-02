"جنوب سيناء" تُناقش آلية تنفيذ البرنامج الرئاسي لتأهيل القيادات

استقبلت المهندسة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، الدكتور كريم محمد السعيد، و مصطفي عبد المجيد، من الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم، لمناقشة ألية تنفيذ التدريب العملي لمتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة "EPLP" الجاري تنفيذه على مستوى المحافظات.

وقالت "نائب المحافظ" إن البرنامج التدريبي يهدف إلى تنفيذ خطة الدولة لبناء صف ثاني من القيادات، بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية والأكاديمية الوطنية للتدريب، مؤكدة أن المحافظة صممت البرنامج التدريبي وورش العمل بعناية شديدة، لبدء برنامج التدريب.