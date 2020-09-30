جنوب سيناء تناقش خطة تنفيذ الكتاب الدوري استعدادا للعام الدراسي الجديد

عقد محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الأربعاء، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة خطة العمل الخاصة بالكتاب الدوري بمراحل التعليم الأساسي للعام الدراسي الجديد، في ظل الظروف الاستثنائية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، على مديري الإدارات بمتابعة كيفية تطبيق إجراءات الكتاب الدوري في الميدان، مع عمل فرق للدعم من هيئة التدريس لتنفيذ تلك الإجراءات.

وطالب وكيل الوزارة بالتعاون مع الإدارات الصحية، لعمل تدريب ميداني للفرق المنوط بها تحقيق تلك الإجراءات، والتنسيق بين هيئة التدريس والإدارة والمديرية، لتحقيق أعلى جودة لتنفيذ الإجراءات، ووقف الإجازات إلا لإصحاب الحالات الاستثنائية، مع تضافر كل الجهود للعمل باتباع الدليل الإرشادي الخاص بوزارة الصحة، لمراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المدرسة، إضافة إلى التنسيق بين مجالس الأمناء بالمدارس، للتعاون لتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وشدد على منع التصريحات الخاصة بالمجموعات الدراسية داخل المدارس، والتي من المقرر عملها مع بداية العام الدراسي وليس قبله وذلك حتى صدور القرار الوزاري المنظم لتلك المجموعات، لافتًا إلى أن ما يصدر على منصات التواصل الاجتماعي حتى الآن، ما هو إلا إشاعات لا أساس لها من الصحة، والإعلان عن المنصات التعليمية التي أعلنت عنها الوزارة داخل المدارس والإدارات، واسناد العمل بالمدرسة إلى جميع العاملين بها.

وقال وكيل الوزارة إن كل مدرسة مستقلة بذاتها وبإمكانياتها، وأن عدد أيام حضور الطلاب يخضع للفراغات المتاحة بها ومقدار الكثافة، والحضور يومي لتلاميذ الصفوف الأولى، ومستمر حتى نهاية أيام الأسبوع مع مراعاة الإجراءات الاحترازية لهم داخل المدرسة.

وشدد وكيل الوزارة على منع تلقي أي تبرعات مادية أو عينية، ومنع بيع أي أغذية أو مشروبات داخل المدارس، مع الاقتصار على الوجبة المدرسية التي ستسلم للطلاب ووفقًا لكل إدارة، ومراعاة أماكن تخزين الوجبات الغذائية، والاشتراطات الصحية لها داخل المدارس.

وطالب بتنفيذ إجراءات التعقيم والتطهير بالمدارس يوميًا قبل وبعد اليوم الدراسي، مع وضع خطة بالتنسيق مع مديري الإدارات لتنفيذ تلك الإجراءات بالفصول الدراسية بالتنسيق مع الإدارات الصحية، لتحديد شكل التعاون والإجراءات الاحترازية المتبعة ووفق الدليل الإرشادي بوزارة الصحة.

والتنسيق مع مجلس الأمناء والآباء، للتعريف بخطة الكتاب الدوري رقم "5"، والإجراءات الاحترازية داخل المدارس مع تحقيق معيار التباعد بين الطلاب داخل المدرسة بمسافة لا تقل عن متر واحد، واعتبار المرحلة الحالية فترة حرجة استعدادا للعام الدراسي، وعمل تكليفات رسمية مكتوبة داخل المدارس لتوزيع المهام والأدوار مع التوضيح بشكل محدد لتلك الأدوار.

وطالب وكيل الوزارة مديري المدارس بالتواصل مع الإدارات لإيجاد الحلول للمشكلات المستجدة، موضحًا أن دور المدرسة مهم وممتد وهو المحرك لكيفية استفادة الطلاب من المواد التعليمية على المنصات التعليمية، مع إيجاد الحلول الغير تقليدية لتوصيل خدمة تعليمية لكل الطلاب حتى في داخل الوديان النائية، واتباع مبدأ المحاسبية وعدم التغول على اختصاصات الآخرين، والتأكيد التام على فهم مديري المدارس لكافة الإجراءات للخطة بناء على معطيات الواقع والمعلومات الصحيحة من وإلى المديرية.

وتحقيق بيئة آمنة وغير ناقلة للعدوى داخل المدارس، بإشراف اللجان المشكلة بين الإدارة ومكاتب الصحة، والعمل على تحقيق منظومة متناغمة بين الإدارات والمدارس والتوجيه والمديرية، والتواصل مع الموجهين بالإدارات وموجهي العموم فيما يخص الأنصبة داخل المدارس، والتأكد من فهم التعليمات ووصولها لتحقيق عام دراسي ناجح.