استبعاد "ضياء الدين داود" من انتخابات البرلمان

أعلن محمد البراوي، مدير الحملة الانتخابية للمرشح المحتمل للنواب "ضياء الدين داود" استبعاده من الانتخابات، ووفقا لمصدر بالحملة، تقدم محام يدعي "سامي عبد العزيز" بدعوى للقضاء الإداري للطعن على ترشح "داود" وعددًا من المرشحين للمطالبة لوقف إجراءات ترشحهم.

وأكد المحامي في طعنه أن المرشح المحتمل قدم أوراقه بصفة مستقل رغم كونه عضوًا بالحزب الناصري، وعلى الرغم من تنازل المحامي عن دعواه إلا أن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمًا باستبعاد "داوود" من الانتخابات.

يشار إلى ترشح ضياء الدين داود لانتخابات البرلمان عن الدائرة الأولي التي تضم مركز وبندر دمياط و كفر البطيخ ومدينتي دمياط الجديدة ورأس البر.