أسباب استبعاد "ضياء داود" من سباق الانتخابات

قالت مصادر قانونية إن استبعاد المرشح ضياء الدين داود من سباق الانتخابات، وفقا لحكم محكمة القضاء الإداري، جاء بسبب إقراره بعدم انتمائه لأحزاب سياسية رغم انتمائه للحزب العربي الناصري، ويوجد إقرار منه بعدم الانتماء لأي حزب ضمن أوراق الترشح التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وفيما يخص إقرار الذمة المالية الخاص به ضمن أوراق الترشح فلم توقع عليه زوجته بعد توقيعه، وفقاً لحكم المحكمة الذي أكد أن الثابت من مطالعة ملف ترشحه المرفق بالأوراق، خلا من توقيع زوجته وقام هو بالتوقيع مكان زوجته باسمه "ضياء الدين".

كان محمد البراوي، مدير الحملة الانتخابية للمرشح المحتمل للنواب "ضياء الدين داود" أعلن استبعاده من الانتخابات، ووفقا لمصدر بالحملة، تقدم محام يدعى "سامي عبدالعزيز" بدعوى للقضاء الإداري للطعن على ترشح "داود" وعدد من المرشحين للمطالبة لوقف إجراءات ترشحهم.