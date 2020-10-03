افتتاح معرض "أهلا مدارس" بأسعار مخفضة في إسنا

افتتحت مديرية التموين بالأقصر، اليوم السبت، معرض "أهلًا مدارس" بأسعار مخفضة، بمدينة إسنا جنوب المحافظة، لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر.

حضر الافتتاح مصطفى محمد، أمين صندوق الغرفة التجارية بالأقصر، وسلامة الرشيدي، عضو مجلس إدارة الغرفة، والنائب وائل زكريا الأمير، عضو مجلس الشيوخ، والنائب خالد مجاهد، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية ورجال الأعمال.

وتم تنفيذ جولة لقيادات المدينة والغرفة التجارية لمتابعة الخدمات المقدمة، للتأكيد على أن تنظيم هذه المعارض يأتي من منطلق الدور المجتمعى للتجار تجاه المواطنين، ومساندتهم في استقبال المدارس خلال العام الدراسي الجديد.

وقال عبد الرحيم طايع، نائب رئيس مدينة إسنا، إن هذا المعرض أعطى أفضلية في وضع أكبر نسبة تخفيضات على المستلزمات المدرسية تتخطى حاجز 40% مقارنة بالأسعار في الأسواق الخارجية، وهذا نتيجة التسهيلات والتيسيرات التي قدمتها الدولة للتجار في المعرض الذي يضم جميع مستلزمات المدارس من ملابس وشنط وأدوات مكتبية وأحذية وزي مدرسي لكافة المراحل التعليمية.

من جانبه أشار صلاح فتحي، رئيس الغرفة التجارية، إلى التنسيق مع الغرفة التجارية لتقديم خدمات مجتمعية ملموسة فى إقامة عدة معارض بالقرى والحواجر بمركز إسنا، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين واستقبال عام دراسي جديد بدون معاناة في المستلزمات الدراسية.

جدير بالذكر أن المعرض يقام في الطابق الثاني بمول الزهراء بشارع أحمد عرابي بمدينة إسنا، في حضور الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل أول وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، والمهندس محمد سيد سليمان رئيس مجلس مدينة إسنا، والمحاسب صلاح فتحي رئيس الغرفة التجارية بالأقصر.