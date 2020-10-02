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غدًا .. افتتاح معرض أهلًا مدارس بإسنا جنوب الأقصر

كتب:

محمد عبد اللطيف الصغير
05:45 م | الجمعة 02 أكتوبر 2020
معرض اهلا مدارس

معرض اهلا مدارس

تفتتح مديرية التموين بالأقصر، غداً السبت، معرض «أهلاً مدارس» بأسعار مخفضة، بمدينة إسنا جنوب المحافظة، بناءًا على توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بإقامة المعرض في جميع مدن المحافظة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر.

وقال محمد سيد، رئيس مدينة إسنا، إن معرض «أهلا مدارس» يضم جميع مستلزمات المدارس من الملابس والشنط والأحذية بأسعار مخفضة بسعر المصانع لرفع العبء عن كاهل المواطنين، مساهمة من الغرفة التجارية بمحافظة الأقصر.

يقام المعرض، في الدور الثاني بمول الزهراء بشارع أحمد عرابي بمدينة إسنا، في حضور الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل أول وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، والمهندس محمد سيد سليمان رئيس مجلس مدينة إسنا، والمحاسب صلاح فتحي رئيس الغرفة التجارية بالأقصر.

 

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