المنصورة تجهض محاولة عودة سوق السبت العشوائي بميدان "حسانين"

تصدت رئاسة حي غرب المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم، لعودة "سوق السبت" إلى ميدان الشيخ حسانين بعد تطويره، وأحكمت السيطرة على الميدان لمنع تواجد الأسواق العشوائية والباعة الجائلين، حفاظًا على الشكل الحضاري للميدان.

وخرجت حملة مكبرة، بقيادة المحاسب محمد عبد الباقي رئيس حي غرب المنصورة، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرافق الدقهلية، وقسم شرطة أول المنصورة، وبحضور نائبي رئيس الحي محمد أنور، وعبد الهادي محمد عبده، ومسؤولي الإشغالات والبيئة بحي غرب.

واستهدفت الحملة إحكام السيطرة على ميدان الشيخ حسانين حفاظًا على المظهر الجمالي للميدان بعد رفع كفاءته، ومنع إقامة الأسواق العشوائية، وعودة الباعة الجائلين الذين يفترشون الأرض بمحيط الميدان في "سوق السبت".

ودفعت رئاسة حي غرب المنصورة بالسيارة المكنسية بعد تزويد خزانات المياه الخاصة بها بالمطهرات، ليتم كنس وغسيل وتطهير وتعقيم الشارع في آن واحد.

رئيس الحي: لن أسمح بأي استثناءات

وقال محمد عبد الباقي رئيس الحي، في تصريح صحفي، إنه لن نسمح بأي تراخٍ أو استثناءات في رفع كافة أشكال التعديات الكائنة بالحي، لافتًا إلى أن المواطنين والأجهزة التنفيذية شركاء في المسؤولية.

ووجه رئيس حى غرب المنصورة، إدارة الاشغالات بتكثيف الحملات، ومواصلة الجهود المبذولة لرصد أي محاولة للمخالفات وإزالتها على الفور، وذلك في إطار الحفاظ على النسق الحضاري ومنع أي مظاهر عشوائية، وحتى يستشعر المواطن بالفارق.

وأشار إلى أن عملية التطوير استهدفت توسعة الطرق حول الميدان، وزيادة مساحة الشارع، بما يخفف من تكدس السيارات وتيسير الحركة المرورية، حيث تم تخطيط المنطقة وتقسيم الحارات، بوضع العلامات الإرشادية، كما تم تقليل مساحة "صينية" الميدان، ما ترتب عليه توفير مساحات كبيرة كانت مهدرة داخل الصينية القديمة للتوسعة وخلق أماكن انتظار للسيارات، إضافة إلى إنشاء "باركنج" بمحيط الميدان وإقامة حاجز "بلدورات" للفصل بينه وبين مسار حركة السيارات بالمنطقة.