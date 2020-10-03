المالية: 7 مليارات جنيه دعما للمصدرين في موازنة 2020 -2021

قالت نيفين أحمد منصور، مستشار نائب وزير المالية للسياسيات النقدية والمسؤولة عن ملف دعم المصدرين، إن الدولة تقدم برامج دعم للشركات العاملة في مجال التصدير لتنشيط حركة الاقتصاد.

ولفتت إلى أنه جرى طرح 5 مبادرات وافق عليها مجلس الوزراء، في أكتوبر الماضي، بواسطة فريق عمل من وزارتي المالية والتجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات، بحيث يتم إعادة متأخرات الشركات المصدرة، مشيرة إلى أن المبادرات تشمل شركات القطاع العام والخاص.

وأضافت "منصور" خلال لقاء ببرنامج "صباحك مصري"، المذاع على شاشة قناة "إم بي سي مصر 2"، ويقدمه الإعلامي هشام عاصي، أنه من خلال المبادرات الخمس جرى رد المبالغ المتأخرة لنحو 2000 شركة بمبلغ 5 مليارات و680 مليون جنيه، خلال العام المالي السابق 2019 -2020.

وأوضحت أنه جرى تخصيص 7 مليارات جنيه لدعم المصدرين في الموازنة الجديدة 2020-2021، لافتة إلى أن المبادرات التي جرى طرحها لدعم الشركات المصدرة ساهمت في زيادة الطلب على العمالة.

ولفتت "منصور" إلى أن الوزارة اتخذت قرارا خلال جائجة فيروس كورونا باعتبار صغار المصدرين الذين لديهم متأخرات حتى 5 ملايين جنيه، حيث جرى رفع الحد الأقصى من مليون لـ5 ملايين.

وأشارت مستشار نائب وزير المالية للسياسيات النقدية والمسؤولة عن ملف دعم المصدرين، إلى أن الوزارة أطلقت أيضا مبادرة الـ10% والتي تتيح لأي مصدر يستطيع التوجه لصندوق تنمية الصادرات والحصول على 10% من متأخراته، وذلك لمنحة سيولة والاحتفاظ بالعمالة وزيادة الطاقة الإنتاجية.

وأكدت أن مبادرات الوزارة متاحة على المواقع الإلكترونية التابعة للوزارة، لافتة إلى أن موقع يجرى تحديثه باستمرار، كما أنه يمكن للشركات أو الأفراد الاستفسار عن طريق الأرقام التليفونية الخاصة بالوزارة، موضحة أنه يمكن لأي مصدر الجمع بين أكثر من مبادرة طالما منطبق عليها الشروط.