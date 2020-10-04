عام على جامعة الأقصر.. أهم مبادراتها وما حققته من إنجازات

عام مر على إنشاء جامعة الأقصر منذ أن صدر قرار بذلك في 2019 من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن تدخل جامعة الأقصر سنة أولى كجامعة منفصلة بعد استقلالها رسميًا عن جامعة جنوب الوادى، حيث حمل القرار رقم 1481 لسنة 2019، الذي نشر في الجريدة الرسمية بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، والخاص بتحويل فرع جامعة جنوب الوادى بمحافظة الأقصر إلى جامعة مستقلة بمسمى جامعة الأقصر.

القرار نص أيضًا على أن تنشأ بالإضافة إلى الجامعات المنصوص عليها بالمادة الثانية من قانون تنظيم الجامعات (جامعة الأقصر) ومقرها محافظة الأقصر، ويلغى فرع جامعة جنوب الوادى بالأقصر، وإضافة بند لقانون تنظيم الجامعات، حيث تضم جامعة الأقصر الجديدة كليات (كلية الفنون الجميلة – كلية السياحة والفنادق – كلية الحاسبات والمعلومات – كلية الألسن – كلية الآثار – كلية الطب).

وبعد صدور القرار الخاص بإنشائها كجامعة قرر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرار رقم 2110 بتاريخ 25 يونيه من العام الماضى، بتعيين الدكتور بدوى شحات بدوي، الأستاذ بكلية الطب جامعة الأقصر والمشرف على الكلية للقيام بأعمال رئيس جامعة الأقصر لمدة عام، ذلك قبل أن يصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعيين محمد محجوب عزوز، عميد كلية العلوم بقنا، رئيسًا جديدًا للجامعة.

وكان من الخطوات الجادة للجامعة حصولها على دعم كبير من المهندس مصطفى سعيد رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة، حيث جرى تخصيص 300 فدان لها بالمدينة، بجانب تخصيص أراضٍ وععد من المباني بمدينة الطود لتخصيصها لإنشاء كليات جديدة بالجامعة مستقبلًا والمقترح أن تكون "كلية الزراعة" و"كلية التربية" بمدينة الطود، وزار رئيس الجامعة وقتئذٍ المدينة وتفقد الأراضي والمباني ورحب بإنشاء كلية زراعة بالطود وإسناد بعض المهام الإدارية لتجهيز الأرض ومبنى الكلية خلال الفترة المقبلة لقيادات المدينة.

وفي 21 يوليو من العام الماضي شهدت الأقصر لأول مرة عقد مجلس جامعة الأقصر، في مقر الجامعة الإدارى المتواجد بمنطقة العوامية، وسط المدينة والذي تم تجهيزه على أعلى مستوى لاستقبال العام الدراسي حينها، والذى تم خلاله مناقشة كافة تفاصيل دعم الجامعة الجديدة بدءًا من تجهيز الكليات التابعة للأقصر لاستقبال الطلاب وهى كليات "الفنون الجميلة – السياحة والفنادق – الحاسبات والمعلمات الألسن – الآثار – الطب"، والمضي قدمًا فى إنهاء إجراءات الموافقات بتخصيص نحو 300 فدان بأراضى مدينة طيبة لتصبح مقرًا لـ"جامعة الأقصر".

تم أيضًا بحث ووضع التصورات الخاصة بكيفية إنشاء كليات أخرى فى هذه المساحة لإلحاقها بالجامعة الجديدة، وكلف رئيس الجامعة الوليدة وقتها الجميع بضرورة تنظيم العمل وتكوين الإدارات المركزية لإنجاز العمل، وقدم الشكر للدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي السابق، على دوره في إنشاء جامعة الأقصر وما قدمه من جهود وتعاون مع محافظ الأقصر.

وتستوعب الجامعة كثافة طلابية تقدر بـ300 فرد للقسم الواحد في الوقت الحالي، بحسب ما صدر من مكتب العلاقات العامة داخل الجامعة، كما تم تخصيص مكتبين لعملية التنسيق داخل كلية الفنون الجميلة وكلية الحاسبات والمعلومات، الكليات تخضع للتنسيق الجديد عدا كلية الطب التي ستضاف للتنسيق بدءًا من العام الجاري. أهم مبادرات الجامعة

1- "طلابنا غاليين علينا - خليك في بيتك" أطلقت جامعة الأقصر هذه المبادرة ضمن الأنشطة الثقافية لها وهي مبادرة هدفت إلى تقديم الاستشارات الطبية إلكترونيًا مجانًا، وذلك في إطار دعم مساعي وجهود الدولة في محاربة وباء فيروس كورونا المستجد "covid-19" وتيسيراً للمواطنين.

وقدمت المبادرة الاستشارات الطبية إلكترونيًا بشكل مجاني، وذلك من خلال إنشاء صفحة إلكترونية على موقع الجامعة الرسمي يسمح للمواطنين بالتواصل المباشر مع الأطباء وتقديم السؤال والشكوى الطبية وتلقي الرأي الطبي، والمبادرة عبارة عن 7 عيادات في تخصصات مختلفة وهم (أمراض الصدر – الأنف والأذن والحنجرة – طب وجراحة العيون – العصبية والنفسية – جراحة التجميل – جراحة الوجة والفكين – الأشعة التشخيصية - السمعيات ).

2- مبادرة تجميل قرية حاجر المساوية بمدينة إسنا جنوب الأقصر سارت الجامعة بخطوات ثابتة نحو التميز بصورة أكبر خلال الفترة الماضية، وإيماناً منها بالدور المجتمعي لمؤسسات التعليم العالي، واستمراراً للتعاون المُثمر والدائم بينها ومحافظة الأقصر، تم الاتفاق مع قيادات المحافظة على الاستفادة من مشروعات تخرج طلبة الكلية فى تطوير وتجميل مدينة الأقصر التاريخية.

شاركت كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر في تنفيذ التصميمات واللوحات الخاصة بالممرات التعليمية لـ3 شوارع تؤدي إلى مدرسة " عودة حمدان " المجتمعية بقرية حاجر المساوية بمركز إسنا جنوب الأقصر، وتجميل ورسم الشوارع والممرات التي تؤدي إلى المدرسة برسوم تعليمية تفاعلية من شأنها المساهمة في رفع الوعي والانتماء لدى الأطفال.

3- تطوير ميادين الأقصر تم التعاون مع كلية الفنون الجميلة مؤخرًا، حيث تم البدء في خطوات التعاون والدعم بين جامعة الأقصر الوليدة ومحافظة الأقصر، لتجميل الميادين والشوارع بتصميم نموذج لـ"مفتاح الحياة" وتم وضعه فى قلب ميدان الشيراتون بوسط المدينة، وقامت لجنة مشكلة من الأساتذة والدكاترة المتخصصين بتقديم بعض المقترحات لتطوير وتجميل ميادين الأقصر وتحسين الرؤية البصرية والاهتمام بمفهوم الهوية المصرية، وتمت الموافقة على معظم التصميمات والمقترحات المقدمة من اللجنة.

أهم الإنجازات

1- فوز طلاب قسم اللغة الصينية المشاركين في مسابقة النثر والشعر الصيني والتي أقيمت بمقر فصل كونفوشيوس جامعة القاهرة، بالمستوى الثالث من بين 21 كلية ومعهد مشاركين في الحدث.

وعلى إثر ذلك الفوز تم الإتفاق على إنشاء فصل "كونفوشيوس" صيني بالكلية في الأقصر، وذلك بالتعاون مع لجنة التعليم ببكين بجمهورية الصين الشعبية، عبر تبادل الوفود من المعلمين والمبعوثين من البلدين لتدريس اللغة الصينية للمصريين.

2- فوز طلبة وطالبات الجامعة في مسابقة إبداع برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بعد الإعلان عن نتائج مُسابقة إبداع الموسم الثامن، والتي سبق ونظمتها وزارة الشباب والرياضة خلال شهر فبراير الماضي، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تنافس بها كل جامعات ومعاهد جمهورية مصر العربية بمشاركة أكثر من 20 ألف طالبًا وطالبة.

3- فوز طلاب كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة، في مسابقة Huawei ICT Competition التي قدمتها شركة Huawei تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. هذه المسابقة شهدت مشاركة نحو 10 آلاف طالب من الجامعات والمعاهد العليا، الحكومية والخاصة بمصر، تنافسوا في مجالي الشبكات والحوسبة السحابية للطلاب المهتمين بمجال تكنولوجيا المعلومات، التي تهدف إلى الحصول على أفضل المواهب في هذه المجالات لإبرازها، وإصقالها، والاهتمام بها.

4- الحصول على قرار من مجلس الوزراء بتخصيص 150 سريرًا لإنشاء مستشفى جامعي جديد مستقبلًا.