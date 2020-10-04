اليوم.. الأنبا يوليوس يلقي عظة الأحد على قنوات المتحدة

يلقي الأنبا يوليوس، أسقف عام كنائس مصر القديمة، المشرف على أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، سكرتير مساعد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في العاشرة والنصف من صباح اليوم الأحد، كلمة روحية في إطار عظة الأحد الأسبوعية، والتي تذيعها قناة (أون تي ڤي)، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

كان البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ألقى أولى عظات الأحد على القنوات ذاتها، يوم الأحد 29 من شهر مارس الماضي، كما ألقى عظة أخرى يوم 7 يونيو في مناسبة عيد حلول الروح القدس (العنصرة)، وثالثة في 16 أغسطس بمناسبة "عيد العذراء".

ويتوالى على إلقاء عظة الأحد إلى جانب البابا تواضروس الثاني، عدد من مطارنة وأساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

والأنبا يوليوس من أبناء دير الشهيد مارمينا، مريوط، الإسكندرية، سُيم أسقفا عاما في مارس 2013، حيث يعد من باكورة الأساقفة الذين رسمهم البابا تواضروس الثاني وبطريرك الكرازة المرقسية، في بداية عهده، حيث رسم 7 من الرهبان في رتبة الأسقفية وهم "الأنبا أبيفانيوس - الأنبا مقار - الأنبا صموئيل - الأنبا دوماديوس - الأنبا يوحنا - الأنبا زوسيما - الأنبا يوليوس".

وفي يونيو من العام نفسه، أصدر البابا تواضروس الثاني قرار بابوي بتفويض الأنبا يوليوس، كنائب بابوي لكنائس منطقة مصر القديمة والمنيل وفُم الخليج بالقاهرة.

وأوكل البابا تواضروس مسؤولية والإشراف على أسقفية الخدمات العامة للأنبا يوليوس، خلفًا للأنبا يوأنس أسقفً أسيوط في مايو 2015.

والأنبا يوليوس ولد في 17 ديسمبر 1963م بمنطقة روض الفرج في القاهرة، وحصل على بكالوريوس هندسة مدني من جامعة عين شمس، وسيم راهباً في 7 أبريل 1990م باسم الراهب يوليوس آڤا مينا، قبل أن يسيم قساً في 26 سبتمبر 2001م، وانتدب للخدمة بالعريش في 26 سبتمبر 2001م، وحتى 11 أبريل 2004م.