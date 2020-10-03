طارق الرفاعى: انخفاض عدد شكاوى المواطنين عن العام السابق

أكد الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إلى أن تكليف رئيس مجلس الوزراء للمنظومة بتلقى واستقبال ومتابعة شكاوى تراكمات القمامة مع الجهات المختصة، والاهتمام وتحقيق التواصل الفعال مع المواطن، وتحقيق أفضل وأسرع استجابة ممكنة، له أثر واضح على زيادة ثقة المواطن بدور الحكومة في التعامل مع المشكلات، التي تواجهه بما يلبي آماله وطموحاته.

وعرض مدير المنظومة، في بيان له، أمثلة تعكس هذا الأثر المجتمعي الإيجابي، مشيرا إلى انخفاض أعداد الشكاوى الواردة ببعض المناطق على مستوى الجمهورية خلال العام الحالي، عن السابق؛ نتيجة للجهود المضنية التي قامت بها المحليات في إزالة تراكمات القمامة، والمخلفات التي مضى عليها عقود، قبل صدور التكليف.

وأوضح طارق الرفاعي، أن من أهم هذه المناطق "القاهرة الجديدة، ومدينة نصر بمحافظة القاهرة، والدقي، والعجوزة و6 أكتوبر، بمحافظة الجيزة، والعبور بمحافظة القليوبية، وشبين الكوم بمحافظة المنوفية".

وحولت العديد من المناطق التي كانت مراكز أو نقاطا لتجميع القمامة بوسط المناطق السكنية، إلى حدائق وملاعب كرة؛ لتصبح صورة حضارية ومتنفسا للمواطنين، ومنها قرية البتانون - مركز شبين، بمحافظة المنوفية، وأزيلت أسباب الشكاوى في بعض المناطق الحيوية المرتبطة بالخدمات المقدمة للمواطنين كالمدارس والمستشفيات ومحطات المترو، ومن أهمها "منطقتا الملك فيصل، وبولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، ومنطقة عزبة النخل، وحلمية الزيتون، والمطرية بمحافظة القاهرة، ومدينة طنطا بالغربية".

ولفت "الرفاعي"، إلى اضطلاع أجهزة المحليات بدور كبير في الاستجابة لشكاوى المواطنين، في بعض المناطق التي تتبع بعض جمعيات الإسكان، ومن أمثلة ذلك منطقة النخيل التابعة لجمعية 6 أكتوبر للإسكان بمحافظة الإسكندرية، عبر تدخل حي العجمي ورفع التراكمات اليومية للقمامة، على إثر انسحاب الشركة المتعاقد معها.

كما ساهمت الجهود في تحقيق الانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالري، وتطهير المجاري المائية من تراكمات القمامة، بالتعاون المستمر بين وزارتي الموارد المائية والري والتنمية المحلية؛ بناء على الشكاوى المتكررة من المواطنين حول بعض الترع، ومنها على سبيل المثال مأخذ محطة مياه الجيزة، وترعة المريوطية، ومركز أطسا بمحافظة الفيوم، وغيرها من المصارف الحيوية بجميع المحافظات.

وبحسب مدير منظومة الشكاوى، كان هناك استجابة فورية لشكاوى المواطنين حول تراكمات المخلفات أعلى الطرق والكباري الحيوية أو الطريق الدائري، منها: أعلى كوبري السواح بمحافظة القليوبية، وبعض الطرق بمدينة السادس من أكتوبر، التي كان لها الأثر الإيجابي في إزالة التعديات على الطرق، والتخفيف من حدة الاختناقات المرورية، والحد من أسباب وقوع الحوادث في تلك المناطق.

وعرض الدكتور طارق الرفاعي، جانبا من أبرز نماذج الاستجابات النوعية من الجهات بمختلف المحافظات؛للشكاوى الموجهة إليها من المنظومة، والتي عكست نجاح الجهات الحكومية على مختلف المستويات بإيجاد حلول جذرية، وإزالة أسباب الكثير من الشكاوى، والتخلص من كميات هائلة من التراكمات، بالتركيز على تلك المناطق القريبة والملاصقة للمناطق السكنية؛ للحد من الأثار الضارة على تلك المناطق.