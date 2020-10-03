سلامة: الواقع أثبت خطأ فكرة تعارض الدولة الوطنية مع الدين

قال الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام، إن وزير الأوقاف صاحب مبادرات خلاقة، مؤكدا على أن فكرة الصالون شديدة الروعة، ونحن حين نتكلم عن أعياد أكتوبر والانتماء نجد هناك من يقولون أن هناك تعارضا بين الدولة الوطنية والدين، وهذا كلام في منتهى الخطورة والواقع العملي أثبت خطأه.

وأضاف خلال صالون الأوقاف الثقافي الأول المنعقد بمقر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن حرب أكتوبر مقدسة وأعادت أمجاد الإسلام والمسلمين، وهي الانتصار الوحيد للعالم العربي والإسلامي في العصر الحديث وقبلها كانت إخفاقات ما بين الاستعمار وحروب الاستقلال ثم انتكاسات في عدة حروب ثم كانت أكتوبر، موضحا أن قبلها كان المفهوم السائد في أذهان الناس أن العالم العربي والإسلامي "متخلفين"، وحرب أكتوبر غيرت المفاهيم.

سلامة: حرب أكتوبر غيرت الموازين بالكامل

وتابع، أن أكتوبر غيرت الموازين بالكامل، وأعادت العزة والمجد للمسلمين في كل أنحاء العالم، ورفعت راية الإسلام في العالم كله فالجيش المصري خاض المعركة وكسر هيبة إسرائيل وغير مفاهيم كثيرة في العلوم العسكرية.

وتساءل: "هل لابد أن نقاتل بعضنا لنبقي على الإسلام"، موضحا أن هناك 20 فئة ترفع راية الإسلام في سوريا، "من هم الفئة الصالحة في سوريا الآن؟ العالم الإسلامي يعيش انتكاسة كبيرة"، وتابع أن حرب أكتوبر مرتبط بمفهوم الدولة الوطنية التي يمثلها الرئيس السيسي، وهي دولة عصرية ديمقراطية حديثة قومية.

عبدالمحسن: الرئيس يريد أن تكون مصر دولة قوية

وأكد أن الرئيس يريد أن تكون مصر أفضل دولة على كل الأصعدة وتقود إفريقيا، مشددا على أن الرئيس يعمل ليل نهار على ذلك، لتكون دولة قوية وقائدة ورائدة وتكون نموذج يحتذى به.

وكان الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، قد افتتح اليوم صالون الأوقاف الثقافي الأول المنعقد بمقر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الآن، حيث أكد أن الصالون كان فكرة مشتركة بين الجميع جاء خلال زيارات سابقة، والصالون سيؤكد على أمر هام أننا رغم اختلاف مشاربنا الثقافية ويمكننا العمل معا على أرضية وطنية وتجمعنا مصلحة الوطن، وقد استطعنا أن نكسر الحواجز مع المثقفين مع هذه النخبة المحترمة والوطنية.