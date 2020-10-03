بدون ضمانات.. إجراءات الحصول على قرض شخصي بـ2 مليون جنيه من بنك CIB

يقدم البنك التجاري الدولي حزمة من الأوعية الادخارية والقروض التي تناسب احتياجات كافة العملاء، وتعد القروض الشخصية أبرز ما يقدمه بنك CIB للعملاء، حيث يمكن للعميل أن يحصل عليه بدءًا من 5 آلاف جنيه حتى 2 مليون جنيه، بتسهيلات في السداد تصل إلى 96 شهرًا دون أي ضمانات.

وفي إطار خدمة أخبار البنوك التي تقدمها "الوطن" للمتابعين والقراء بشكل يومي، نستعرض تفاصيل ومزايا القرض الشخصي من بنك CIB والمستندات المطلوبة للحصول عليه، على النحو التالي:

مزايا القرض الشخصي من بنك CIB

- القرض الشخصي يبدأ من 5 آلاف جنيه مصري، ويصل إلى 2 مليون جنيه مصري.

- سعر عائد متميز يتراوح بين 14% حتى 23.5%.

- تأمين على الحياة حتى انتهاء مدة القرض.

- مرونة فى فترة السداد تبدأ من 12 شهرًا إلى 96 شهرًا.

- إمكانية الاقتراض بضمان الودائع والشهادات.

- سهولة سداد القرض من خلال أكثر من 198 فرعًا وأكثر من 440 ماكينة إيداع نقدي​.

مستندات الحصول على قرض شخصي من بنك CIB

- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

- إيصال حديث لفاتورة الهاتف أو الكهرباء أو الغاز (بحد أقصى 3 شهور)​.

المستندات المطلوبة لإثبات الدخل

- في حالة تحويل الراتب لا يوجد مستندات إضافية​.

- فى حالة عدم تحويل الراتب، يطلب البنك خطاب من جهة العمل بمفردات المرتب أو 3 إشعارات لمفردات المرتب أو كشف حساب بنكي عن آخر 6 شهور.

- في حالة أصحاب الأعمال والمهن الحرة، يطلب البنك كشف حساب بنكي شخصي أو باسم الشركة عن آخر 6 أشهر، وصورة من سجل تجاري ساري أو ما يعادله.

ويقدم البنك عن طريق الموقع الإلكتروني إمكانية التقدم بطلبك على الإنترنت للحصول على قرض شخصي أو تسهيل ائتماني لحساب جاري مدين أو تمويل عقاري، وذلك عن طريق الرابط من هنــــــــــا، من خلال إدخال بعض البيانات الأساسية مثل الاسم والرقم القومي والبريد الإلكتروني والمدينة والمنطقة والسكنية، واختيار ما إذا كنت عميل لدى البنك أم لا، وتحديد قيمة الدخل الشهري وقيمة القرض المطلوب، ونوع الاشتراك في الحساب، وجهة العمل والمسمى الوظيفي.