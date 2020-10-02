أخبار البنوك.. إزاي تفرش شقتك من بنك مصر بمرتب يبدأ من 1000 جنيه؟

يقدم بنك مصر خدمات مختلفة لعملائه مابين القروض والشهادات وخدمات التمويل.

وتتعدد القروض التي يقدمها البنك لعملائه ما بين قروض التمويل العقاري، وقرض السيارة، وقرض الاسكوتر، وقرض السلع المعمرة​، والقروض الشخصية​، وقرض الرحلات السياحية، وقرض الحج والعمرة، وقرض التعليم.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمة أخبار البنوك تفاصيل الحصول على قرض السلع المعمرة من بنك مصر، لتمويل شراء الأثاث، الأجهزة الكهربائية، الأجهزة المنزلية، السيراميك والأدوات الصحية، محطات توليد الطاقة الشمسية للمنازل، الحاسبات، تابلت، الأجهزة الالكترونية المختلفة، وفق الموقع الإلكتروني للبنك كالتالي:

ويمنح قرض السلع المعمرة للمصريين من خلال برامج التمويل التالية:

الموظفين بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب أوالقسط الشهري.

الموظفين بموجب إثبات الدخل.

أصحاب المهن الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية.

أصحاب، مستحقي المعاشات (بتعهد تحويل المعاش أو دون).

أصحاب الأوعية الادخارية للمصريين والأجانب.

الضوابط العامة لمنح قرض السلع المعمرة من بنك مصر

وجاءت الضوابط العامة للحصول على قرض السلع المعمرة من بنك مصر كالتالي:

الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عاما.

نسبة التمويل تصل إلى 100%.

الحد الأقصى لقيمة القرض تصل إلى 500 ألف جنيه إذا كان للعميل حساب يغطي المبلغ بالبنك.

الحد الأدنى لمرتب الموظفين 1000 جنيه.

يستمر القرض لمدة 5 سنوات.

المستندات الأساسية المطلوبة لمنح قرض السلع المعمرة من بنك مصر

صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

أصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل (غاز - كهرباء - مياه – تليفون).

عرض أسعار السلعة / السلع معتمد من المورد أو الموردين.

وبالنسبة للموظفين:

شهادة مفردات الراتب الشهري.

تعهد جهة العمل بتحويل الراتب / القسط الشهري في حالة تعهد جهة العمل.

بالنسبة لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية:

صورة البطاقة الضريبية.

صورة ترخيص / تصريح مزاولة المهنة للمهن الحرة.

صورة مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري.

كشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر.

بالنسبة لأصحاب ومستحقي المعاشات:

بيان بقيمة المعاش.

بيان بالمستفيدين من المعاش في حالة مستحقي المعاشات.

تعهد بتحويل المعاش شهريا حال تعهد جهة صرف المعاش بالتحويل.

ويمنح العميل وثيقة تأمين مجانية على الحياة طول فترة عمر القرض.