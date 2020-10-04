حظك اليوم الأحد 4-10-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

يأخذ مولود برج الحمل دائمًا المبادرة في عمل أي مهام بين أصدقائه، لكونه يحمل صفة القائد بداخله.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر وعطارد متنافران بمنزلي المال وينصحك الفلك بالتأني في خطواتك وقراراتك تجنبا لارتكاب أخطاء.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

الشمس في مواجهة برجك، انتبه لأقوالك كي لا تفقد أشخاص يدعمونك بإخلاص.

ومن أبرز مواليد برج الحمل الفنان ياسر جلال، ويوافق تاريخ ميلاده 16 أبريل.