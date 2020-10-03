"الجيزة": حظر وضع ملصقات دعاية انتخابية على الحوائط وأعمدة الإنارة

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة وأجهزتها التنفيذية وجميع المديريات تقف على مسافة واحدة مع جميع المرشحين في انتخابات مجلس النواب، المقرر إجراؤها خلال الفترة المقبلة.

ووجه المحافظ، رؤساء الأحياء والمراكز بتطبيق حازم للضوابط الموضوعة للدعايات الانتخابية للمرشحين، لافتاً إلى أن مراعاة واحترام المظهر العام للطرق والشوارع خط أحمر لا يجوز تخطيه وعدم جواز وضع ملصقات دعائية للمرشحين على الحائط وأعمدة الإنارة وعدم استخدام الجزر الوسطى للدعاية الانتخابية، وكذلك عدم حفر الطبقة الإسفلتية أثناء تثبيت الأعمدة الخشبية للافتات الانتخابية، مشيرًا إلى أنه تم وضع رسوم لتعليق الدعاية الانتخابية وتبلغ 20 ألف جنيه مع مصادرتها وإزالتها لمن يخالف القواعد.

توجيهات بتوفير الرعاية الطبية

تم التوجيه بتوفير سيارات إسعاف بالمراكز التكنولوجية، والمدارس المخصصة لاستقبال طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لتوفير الرعاية الطبية اللازمة عند الحاجة إليها حرصًا على سلامة المواطنين.

كما تم تكلف مديرية الشئون الصحية، بتشكيل لجان للمرور الدوري على المستشفيات بالنوبتجيات المسائية، لضمان استمرار العمل والتزام الأطقم الطبية.