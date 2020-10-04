طرق شحن عدادات الكهرباء في أي وقت ومن أي مكان

كشفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن منظومة شحن عدادات الكهرباء للتيسير على المواطنين فى عملية الشحن في أي وقت ومن أي مكان.

طرق ومنافذ الشحن

- زيادة عدد منافذ شحن عدادات الكهرباء لتشمل جميع أنحاء الجمهورية.

- إمكانية شحن عداد الكهرباء من خلال تحويل الرصيد من الهاتف المحمول في أي وقت ومن أي مكان.

- إمكانية شحن عداد الكهرباء بواسطة خاصية البلوتوث من خلال كارت الشحن الجديد الخاص بالعداد.

- إمكانية شحن عداد الكهرباء في أي وقت دون انتظار انتهاء العطلات والإجازات الرسمية حيث إنها مبرمجة على عدم الفصل في هذه الأيام.

- إمكانية شحن عداد الكهرباء من خارج المنزل.

- ليتمكن المشترك من شحن العداد باستخدام المحمول لا بد من تحميل التطبيق المجانى gt pay والذى يتيح للمستهلك كافة البيانات الخاصة بالعداد والخاصة بالرصيد على هاتفه المحمول دون الحاجة للجوء للعداد.

- يجب على المشترك تغيير كارت الشحن الخاص بعداد الكهرباء بآخر به تقنية البلوتوث من خلال إدارات شركات توزيع الكهرباء.

- تكلفة تغير الكارت لن تتعدى الـ20 جنيهًا ولا توجد أى رسوم لعملية تحويل الرصيد باستخدام البلوتوث.

شحن كارت عداد الكهرباء من خلال الموبايل

وأطلقت الشركة القابضة لكهرباء مصر خاصية الـNFC التي تستخدم في شحن كارت عداد الكهرباء من خلال الموبايل في أي مكان، بالإضافة لكيفية استخدامها عن طريق تطبيق سهل وبسيط من خلال التليفون المحمول.

وNFC هي خاصية توجد في معظم الهواتف الذكية الحديثة عبارة عن شريحة إلكترونية متواجدة في الغطاء الخلفي للهاتف، وتوفر طريقة اتصال لاسلكي مع جهاز إلكتروني آخر، بمجرد تلامسهما معا من الخلف، في دائرة نصف قطرها قرابة 4 سم، ويتمكن كل من الجهازين من إرسال واستقبال الملفات أيًا كان حجمها، والقيام بعدة مهام، دون الحاجة إلى وجود إنترنت الشريحة، أو إنترنت واي فاي.

ويدعم الكارت المزود بخاصية الـNFC الذي توفره الشركة القابضة للكهرباء، إمكانية شحن كافة أنواع العدادات مسبقة الدفع لعدد من الشركات المصنعة للعدادات، ويمكن شحن العدادات عبر تطبيقات سهل أو من خلال تطبيق My Fawry أو تطبيق "خالص".