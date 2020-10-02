"الاتصالات" تطلق خدمات شكاوى الكهرباء بلغة الإشارة من خلال تطبيق واصل

في إطار تكليفات السيد رئيس الجمهورية للحكومة بشأن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وجعل تفاعلهم في المجتمع أكثر سهولة ويسر تمت الإتاحة التكنولوجية لخدمات استفسارات وشكاوى الكهرباء بلغة الإشارة ليستفيد منها الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وصعوبات التخاطب عبر تطبيق "واصل"، والذي يتم من خلاله تحويل الاستفسارات والشكاوى إلى شركات التوزيع المسؤولة والتي تعمل بدورها على سرعة الحل أو الرد على الاستفسار.

يقدم هذه الخدمات التكنولوجية المركز التقني لخدمات الاشخاص ذوي الإعاقة وسيتم التكامل لإتاحة خدمات (واصل) على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء للتيسير على المستفيدين من تلك الخدمات من الأشخاص ذوي الإعاقة.

تأتي هذه الخدمات المرقمنة والحديثة في إطار استخدام التكنولوجيا المساعدة من أجل خلق مجتمع دامج وتهيئة البيئة الملائمة التي تساعد الأشخاص ذوي الإعاقة من التمتع الكامل بممارسة حياة مستقلة، وتمكينهم من الحصول على الخدمات الحكومية بيسر، كما تأتي تنفيذا لاتفاقية التعاون التي قام بالتوقيع عليها الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في يوليو الماضي لتوفير خدمات وزارة الكهرباء للأشخاص ذوي الإعاقة. حيث تهدف الاتفاقية إلى الاتاحة التكنولوجية لبوابة الشركة القابضة لكهرباء مصر من خلال تطبيقات رقمية وأدوات تكنولوجية.

وتستمر وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في اعطاء أهمية وأولوية لإتاحة الخدمات لكل فئات المجتمع وتحسين جودة الخدمات واستدامة تقديمها إيمانا بأهمية الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة لكل المواطنين.​