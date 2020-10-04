عارفة عبدالرسول: السينما النظيفة أوحش حاجة.. زمان كان في قبلات ومايوهات

"أفلام زمان كان مسموح فيها بارتداء المايوهات، والممثلين كانوا بيلبسوه عادي، كبار وصغيرين حتى الأحجام الضخمة لبست مايوهات"، بهذه الكلمات دافعت الفنانة عارفة عبدالرسول، عن ظهورها بـ"المايوه" مؤخرًا، وأن الأمر لم يكن يحتمل كل هذا الجدل.

كانت عارفة عبدالرسول، قد تصدرت منذ أيام محركات البحث، عقب نشر صورة لها بـ"المايوه" على شاطئ البحر عبر حسابها بـ"فيس بوك"، معلقة عليها "لقيت الطبطبة".

قالت عارفة عبدالرسول، في تصريحات لـ"الوطن"، إن فنانات الزمن الجميل في الأفلام القديمة "أبيض وأسود"، مثل فاتن حمامة، وشادية، ونادية لطفي، وسعاد حسني، ظهرن بـ"المايوه"، فضلًا عن وجود قبلات في الأفلام، ولم نر شيئًا مخلًا ولم يكن هناك انتقادات.

وعن رأيها في تعبير "السينما النظيفة"، قالت عارفة عبدالرسول، إنه من أفظع المسميات التي خرجت عن السينما "حولوا الدين لمظاهر، للأسف العاهرات بيخرجوا بعباءات عادي، المجتمع عايز كل حاجة في السر عشان الناس تقول عليك جميل وشريف، السينما النظيفة أوحش تعبير، حاجة وحشة جدًا، بيقولوا عشان حماية الأطفال، طب ما حاليًا بيفتحوا اليوتيوب وبيشوفوا بلاوي بيعرفوا حاجات أنا عرفتها لما كان عندي 40 سنة، يعني خايفين من إيه؟".

وتابعت: زمان في السينما كان عندهم معالجة للموضوعات، سواء في مشاهد الاغتصاب أو غيره، مفيش فيلم كان مخل أو قليل الأدب حتى لو فيه قبلات، زي أفلام فاتن حمامة، وبقية النجمات كانوا بيلبسوا مايوهات، وكان عندهم قبلات.

على أجندة عارفة عبدالرسول أو "أوشا" كما يناديها أحفادها، عدد من الأفلام الجديدة منها مع كريم عبدالعزيز "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، ومع أحمد عز وكريم عبدالعزيز من خلال فيلم "كيرة والجن"، ومع محمد هنيدي، ومنة شلبي، من خلال فيلم "النمس والإنس".