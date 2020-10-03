شباب "من حقك تعرف" يواصلون جولاتهم بين مشروعات سوهاج

أعلنت محافظة سوهاج استمرار فعاليات مبادرة "من حقك تعرف" للأسبوع السابع على التوالي، لتعريف الشباب بالمشروعات القومية في مختلف القطاعات، حيث قامت المحافظة بتنظيم سابع جولة ميدانية لعدد من شاب وفتيات اتحاد شباب سوهاج، إلى مركز ومدينة البلينا، بالإضافة إلى مجموعة من شباب البلينا، للتعرف على حجم المشروعات المقامة بها، يرافقهم لطفي محمد علي، رئيس مركز ومدينة البلينا.

وقام الوفد الشبابي بزيارة مشروعات مستشفى "برديس"، تحت الانشاء، ووحدة الغسيل الكلوي بمستشفى "الشيخ مرزوق"، وكوبري البلينا العلوي، ومدرسة "الحرجة قبلي"، تحت الإنشاء، للتعليم الأساسي، بالإضافة إلى زيارة معبد "أبيدوس" في قرية "العرابة".

وأشار محافظ سوهاج، اللواء طارق الفقي، إلى أن المبادرة تهدف إلى تعريف الشباب بالمشروعات القومية بالمحافظة، للتعرف على مراحل الإنشاء، وما تم إنجازه، والتوقيت الزمني للعمل، ومراحل الانتهاء منها وتسليمها، والهدف من تلك المشروعات، والخدمات التي توفرها للمواطنين، والفوائد العائدة عليهم وعلى الوطن منها، بهدف نقل صورة حقيقية لما يتم إنجازه من مشروعات.

وأعلنت محافظة سوهاج عن انطلاق فعاليات مبادرة "من حقك تعرف"، في شهر أغسطس الماضي، لتعريف الشباب بالمشروعات القومية في مختلف القطاعات.

ونظمت المحافظة أول جولة ميدانية لـ30 شاب وفتاة من أعضاء اتحاد شباب سوهاج، إلى مدينة سوهاج الجديدة، للتعرف على حجم المشروعات المقامة بها، حيث جرت زيارة مشروعات محطة مياه مدينة سوهاج الجديدة، والمستشفى الجامعي الجديد، وجامعة ميريت الخاصة، ومستشفى الأورمان لعلاج الأطفال، ومشروعات الإسكان الاجتماعي بمدينة سوهاج الجديدة.