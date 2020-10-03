يصل لـ6 ملايين جنيه وتمويل 100%.. تفاصيل قرض بنك مصر للمشروعات الصغيرة

تتنافس العديد من البنوك في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من أجل التطوير والتوسيع والإحلال، من خلال فريق متخصص يعمل على تقييم الاحتياجات المالية، واقتراح البرامج التمويلية التي تناسب نشاط كل مستفيد، وفقا لمبادرة البنك المركزي المصري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجهاز تنمية المشروعات.

وترصد "الوطن" خلال التقرير التالي التفاصيل الكاملة لقرض تمويل المشروعات الصغيرة من بنك مصر، نسب العائد، المستندات المطلوبة، ونسبة التمويل، وفق الإجراءات التي تحددها البنك عبر الحساب الرسمي الخاص به، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

امتيازات قرض المشروعات الصغيرة من بنك مصر

ـ يسهم بنك مصر في مساندة المشروعات القائمة على التطوير والتوسع والإحلال والتجديد من خلال تمويل مشروعات توفر فرص عمل دائمة تعمل على زيادة الإنتاج والدخل.

ـ تمويل كافة أنواع المنشآت الفردية وشركات الأشخاص وشركات الأموال في كافة الأنشطة سواء كانت صناعية، تجارية، خدمية، مهن حرة، وكذلك الأنشطة الطبية والعيادات والصيدليات، الأنشطة صديقة البيئة والتجهيزات بغرض التحول الى الطاقة النظيفة "غاز طبيعي" والتي تتراوح مبيعاتها من مليون جنيه حتى أقل من 50 مليونا.

ـ تتم عملية التمويل من خلال قروض قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لتمويل رأس المال العامل ولتمويل الآلات والمعدات المحلية والمستوردة، الجديدة، والمستعملة ووسائل النقل.

ـ تتراوح قيمة القرض من 250 ألف جنيه حتى 6 ملايين جنيه لتمويل الأنشطة القائمة والجديدة.

ـ تتراوح مدة القرض من سنة وحتى 7 سنوات متضمنا فترة السماح طبقا لطبيعة المشروع.

سعر العائد لقروض المشروعات الصغيرة من بنك مصر

ـ عائد 5% بسيط متناقص للأنشطة الصناعية والخدمية والمهن الحرة "طبقا لمبادرة البنك المركزي المصري".

ـ سعر عائد تنافسي للأنشطة التجارية، بالنسبة لحديثي التأسيس (الأنشطة الجديدة) يكون رأس المال المدفوع طبقا للسجل التجاري كالتالي:

1ـ من 50 ألفا حتى أقل من 5 مليون جنيه للمشروعات الصناعية.

2ـ من 50 ألفا حتى أقل من 3 ملايين جنيه للمشروعات غير الصناعية.

نسب تمويل المشروعات الصغيرة من بنك ناصر

ـ تصل نسبة التمويل إلى 80% بالنسبة للآلات والمعدات.

ـ بالنسبة للسيارات تصل نسبة التمويل إلى 80%.

ـ بينما تصل نسبة التمويل إلى 100% بالنسبة لرأس المال العامل.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض تمويل المشروعات الصغيرة من بنك مصر

ـ مستخرج حديث من السجل التجاري، بالإضافة إلى صورة من البطاقة الضريبية.

ـ صورة رخصة مزاولة النشاط (مؤقتة، نهائية، أو السير في اجراءات الترخيص، أو عدم خضوع النشاط للترخيص).

ـ الموقف الضريبي والتأميني.

ـ صورة مستند ملكية مقر المشروع أو عقد الإيجار.

ـ ميزانيات منذ بداية النشاط وبحد أقصى أخر ثلاث ميزانيات للشركات القائمة.

ـ صورة عقد تأسيس الشركة وتعديلاته، (في حالة شركات الأشخاص والأموال).

المستندات المطلوبة ونسب التمويل للمشاريع حديثة التأسيس من بنك مصر

ـ صورة مستند ملكية مقر المشروع أو عقد الإيجار.

ـ مستخرج حديث من السجل التجاري وصورة البطاقة الضريبية والموقف التأمينى.

ـ صورة رخصة مزاولة النشاط (مؤقتة، نهائية، أو السير في اجراءات الترخيص، أو عدم خضوع النشاط للترخيص).

ـ صورة عقد تأسيس الشركة وتعديلاته، (في حالة شركات الأشخاص و الأموال).