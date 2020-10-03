طبيب ترامب: نتوقع معالجته خلال 10 أيام ولا يحتاج لأجهزة تنفس صناعي

قال الطبيب المعالج للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يتم حاليا معالجة ترامب من وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وحصل أمس، على جرعة من دواء "ريمديسيفير"، وسيستمر في هذا الدواء، وهو الآن يملك معنويات مرتفعة جدا.

وأضاف الطبيب، خلال مؤتمر صحفي، أن الفريق الطبي يُشجعه على البقاء في المستشفى حتى يتم تناول أكله وشربه ودوائه بشكل جيد، وهو أمل ضروري من أجل تحسين حالته، مؤكدًا أن ترامب، لم يعاني من أي ارتفاع في درجات الحرارة.

وتابع: " نحن متفاؤلين جدًا، اعتقد أنه بحالة جيدة جدا، يجب أن لديه الكثير من العمل لإنجازه وهو يقوم فعلا للعمل، ترامب ليس على أي جهاز تنفس، هو لا يحتاج إلى أي وضعه على جهاز تنفس".

وواصل: "بالنسبة للخروج من المستشفى لا يمكننا أن نحدد التاريخ هو بحالة جيدة، نتوقع أن يتم معالجته خلال 7 لـ 10 أيام ومن الصعب ان نحدد مرحلة الفيروس ".

وسبق أن أعلن البيت الأبيض، أن ترامب يعاني من أعراض إصابة خفيفة بكورونا، وسينتقل إلى جناح خاص بمركز "والتر ريد" الطبي الوطني العسكري في ماريلاند لبضعة أيام كإجراء احترازي.

ورأت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، أن إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا المستجد قبل شهر فقط من انطلاق سباق الرئاسة الأمريكية، يشكل تهديدًا جديدًا ويضفي مزيدًا من الضبابية على مصير واحدة من أكثر الانتخابات الأمريكية "اضطرابًا" و"غموضًا" منذ عقود طويلة.