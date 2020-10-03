طبيب ترامب: لا يعاني من ارتفاع درجات الحرارة أو مشاكل في التنفس

قال أحد الأطباء في الفريق الطبي المعالج للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن هناك الكثير من المخاطر المرتبطة بحالة ترامب، ولكنه الآن يتلقى العلاج الروتيني المعتمد في البرتوكولات الدولية المتعددة، ولا داعي للقلق في هذه المرحلة، موضحًا أنه لا يستطيع أن يُعطي أرقامًا حول حالة الرئيس ترامب الحالية.

وأضاف الطبيب، خلال مؤتمر عرضته قناة "سكاي نيوز عربية"، أن الخميس والجمعة الماضيين كانت هناك أعراض خفيفة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" على الرئيس ترامب، ولكن لم يعد يعاني من ارتفاع في الحرارة اليوم، كما أن عقار الرديمسفير يعمل بشكل مختلف عن الاجسام المضادة.

وتابع : "نقوم بمعالجته بشتى الطرق من اجل التصدي لهذا الفيروس وكبحه، نحن لن نوفر اي طريقة لمساعدته على التحسن ونريد الاستفادة من كل الفرص للمعالجة، لست مستعدا للدخول في التفاصيل نتائج الفحوص السابقة وأوكد أن ترامب يخضع للفحوص بشكل دوري".

وأعرب عن فخره الشديد كونه مشارك في الفريق الطبي الذي يُشرف على حالة ترامب داخل المستشفى، موضحًا أن ترامب يحظى برعاية فائقة إزاء إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وأضاف الطبيب أن الفريق الطبي يراقب عن كثب تطورات الحالة الصحية للرئيس، حتى لا يكون هناك أي تعقيدات جراء هذا الفيروس، أو يكون هناك أي دواء يتناوله يؤثر على العلاج من كورونا.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، لا يعاني أي صعوبات في التنفس وهو قادر على التنقل في اجراء المستشفى ولديه معنويات مرتفعة جدا ، "نكمل عملنا في هذا الأطار، وعبر اليوم عن قدرته عن الخروج من المستشفى اليوم وهذا أمر مشجع"

تناولت بعض وسائل الإعلام والسوشيال الأمريكية خبر إصابة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بفيروس كورونا بشىء من عدم التصديق، حيث رصد تقرير منشور فى صحيفة النيويورك تايمز اليوم تقريرًا يرصد التشكك في حالة ترامب، بعنوان "الليبراليون يسألون: لماذا نعتقد أن ترامب مصاب بالفيروس؟".

وجاء في تقرير "نيويورك تايمز": "أثار إعلان الرئيس ترامب يوم الجمعة عن إصابته بفيروس كورونا موجة من التغريدات والمنشورات على فيسبوك مع لازمة مشتركة، خاصة على اليسار: لماذا يجب أن نصدقه؟".

وتابع التقرير: "لم يكن هناك دليل على أن السيد ترامب كان يكذب. لكن بين عشية وضحاها، نُشرت مئات التغريدات التي ألقت بظلال من الشك على إصابة الرئيس بفيروس كورونا".

وأكمل: "أصدر البيت الأبيض عدة بيانات تؤكد حالة ترامب. أكد طبيبه نتيجة الاختبار الإيجابية، وقال مارك ميدوز، رئيس ديوان الرئيس، إن السيد ترامب يعاني من أعراض خفيفة لـCovid-19".