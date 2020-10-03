خريطة سقوط الأمطار على مصر حتى الثلاثاء المقبل

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار متوسطة تصل إلى رعدية في بعض الأحيان، وخفيفة على بعض المناطق خلال الـ 72 ساعة القادمة، مع نشاط لحركة الرياح يؤدي لاضطرابات بالملاحة البحرية.

وترصد "الوطن" خلال التقرير التالي المناطق التي تتعرض لسقوط الأمطار، ونشاط الرياح، وفقا لما حددته هيئة الأرصاد الجوية، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

خريطة سقوط الأمطار الأحد 4 أكتوبر

من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، يصاحبها رياح معتدلة، وأشارت الهيئة أن فرصة سقوط الأمطار تصل إلى 30%.

خريطة سقوط الأمطار الاثنين 5 أكتوبر

يتوقع الخبراء سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، حيث تصل احتمالية سقوط الأمطار لـ 30%، كما يتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من سلاسل جبل البحر الأحمر، مع نشاط لحركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة ببعض المناطق يؤدي لاضطرابات في الملاحة البحرية.

خريطة سقوط الأمطار الثلاثاء 6 أكتوبر

وأشار خبراء الهيئة إلى احتمالية سقوط أمطار تصل لـ نسبة 30%، على مناطق متفرقة من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، تكون متوسطة تصل لرعدية في بعض الأحيان، يصاحبها رياح معتدلة.

كما أشارت الهيئة إلى حالة الطقس المتوقعة غدا، السبت إذ يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية والقاهرة والوجه البحري حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهاراً.

وتنشط حركة الرياح على جنوب سيناء مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، كما تنشط على جنوب الصعيد وتكون مثيرة للرمال والأتربة.

وعن حالة الملاحة البحرية فيكون ارتفاع الموج في البحر المتوسط خفيف إلى معتدل من متر إلى متر وربع، وفي البحر الأحمر يكون ارتفاع الموج معتدل إلى مضطرب من مترين إلى مترين وربع.