زاهي حواس: أتوقع اكتشاف آلاف التوابيت في آبار سقارة

قال الدكتور زاهي حواس عالم الآثار المصري، إن الكشف الأثري الذي أعلن عنه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بمنطقة سقارة عبارة عن مجموعة آبار داخلها مستويات مليئة بالتوابيت التي تحتوي على مومياوات بواقع 59 تابوتًا.

وأضاف حواس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير"، عبر شاشة "صدى البلد": "منذ 2500 سنة كانت منطقة سقارة تحتوي على ورش كثيرة تصمم توابيت ويضع كل شخص اسمه على أحدهم، وعندما يموت فإنه يحنط ويوضع داخل التابوت".

وتابع، أن منطقة سقارة تحولت إلى جبانة ضخمة جدًا، مشيرًا إلى أنه يتوقع أن عدد الاكتشافات التي جرى التوصل إليها في المنطقة حتى الآن لا يقل عن 2000 مومياء، وأنه يتوقع اكتشاف آلاف التوابيت داخل آبار سقارة، للحصول على معلومات عن التحنيط وشكل الحياة الدينية.

وأردف: "وزير الآثار اتصل بي، وسألني بإعجاب عن عدد السفراء الذين حضروا كشوفات اليوم، فقلت له إن هذا الأمر ليس مهمًا، لكن المهم هو أن هذا الكشف دخل كل بيت في العالم، ومصر أصبحت موجودة في جميع صحف وتلفزيونات الدنيا".

و قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن عدد السفراء الحاضرين للإعلان عن الكشف الأثري الجديد في سقارة نحو 60 سفيرا وأسرهم من 43 دولة صديقة في مصر، لافتا إلى أن عدد التوابيت المكتشفة في المنطقة 59 تابوتا معظمهم في حالة جيدة من الحفظ.

وأضاف "العناني" خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن كشف أثري جديد في منطقة سقارة، مؤكدًا أن هذا الكشف يعتبر الأول بعد وباء كورونا المستجد، لافتا إلى أن تطوير هرم زوسر بدأ منذ 2006 وتوقف تمام في 2011 بتكلفة أكثر من 150 مليون جنيه.

وأشار إلى أن التوابيت المكتشفة من العصر المتأخر نحو 600 قبل الميلاد أي 2600 سنة، "المومياء كأنها متحنطة إمبارح"، لافتا أنه سيتم فتح تابوتين أمام الحضور، أحدهما للإعلام والثاني للسفراء دون تصوير إعلامي، مشيرا إلى أنه جرى اكتشاف تمثال من البرونز من أروع ما يمكن للمعبود "نفرتم".