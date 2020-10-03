إخلاء سبيل سائق اللودر المتهم بدهس "مسنة" بالفيوم ومجازاته إدارياً

قررت النيابة العامة في مركز إطسا بمحافظة الفيوم، قبل قليل، إخلاء سبيل "عبد العليم أ."، سائق بمركز ومدينة إطسا، المتهم بدهس "مسنة"، لقيت مصرعها تحت عجلات "لودر" قيادته، تابع لمجلس المدينة، وذلك بضمان محل عمله.

وأكد رئيس مجلس مدينة إطسا، خالد فرج، في تصريحات لـ"الوطن" أن أبناء المتوفية ذهبوا إلى النيابة، وأقروا بأنّ وفاة والدتهم نتيجة الحادث "قضاء وقدر"، وأكدوا أن السائق لم يتعمد دهسها، كما رفضوا اتهامه بالتسبب في وفاتها، لتقرر النيابة إخلاء سبيله بضمان محل عمله.

وأشار "فرج" إلى أنّ إخلاء سبيل المتهم لا يعني عدم محاسبته، ولكنه سيتم مجازاته إدارياً، لكونه لم يأخذ الحيطة والحذر، خاصةً أنّه كان يقود "اللودر" في منطقة سكنية مزدحمة، وكان يجب أن يسير ببطء، حتى يمكنه التوقف في حالة ظهور أحد أمامه بشكل مفاجئ.

وكان مدير أمن الفيوم، اللواء رمزي البسيوني، قد تلقى إخطاراً من قسم شرطة إطسا، يفيد بمصرع "رسمية حسن صادق"، 65 سنة، بعدما دهسها "لودر"، تابع لمجلس مدينة إطسا، قيادة "عبد العليم أ."، موظف بمجلس المدينة، أثناء سيره في السوق.

ودلت التحريات الأولية وروايات شهود الحادث أن المجني عليها مرت أمام "اللودر" فجأة دون أن يراها السائق، حيث سقطت تحت العجلات، وبعد تنبيه السائق للحادث، فر هارباً مستقلاً مركبة "توك توك"، مستغلاً انشغال المارة بالسيدة المتوفية، خوفاً من بطش المواطنين به.

وأكد مصدر مسؤول بقسم شرطة إطسا، رفض ذكر اسمه، أنّ المتهم حضر إلى القسم، وسلّم نفسه معترفاً بارتكاب الحادث، وأكد أنّه لم يمكنه رؤية المجني عليها أثناء مرورها أمام "اللودر" بصورة مفاجئة، وأنه لم يكن يقصد دهسها، وتم تحرير المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات القانونية، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بإخلاء سبيله بضمان محل عمله.