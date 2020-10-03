"السكك الحديدية": سرعة الجرارات الجديدة 160 كيلو متر في الساعة

قال المهندس عصام رشاد، مدير إدارة ورش فرز القطارات بهيئة السكك الحديدية، إن جرارات القطارات القديمة لم يكن بها أجهزة كومبيوتر، وتعتمد اعتمادًا كليًا على قوة ملاحظة قائد القطار، وإذا واجهته أي مشكلة أو أي عطل، يبدأ في التعامل معه بخبرته، ولكن في الجرارات الجديدة تظهر رسالة بالعطل على جهاز الكومبيوتر، ويبدأ السائق في التعامل معها من خلاله.

وأضاف "رشاد"، في لقاء مع برنامج "مصر بتبني"، المذاع على قناة "extra news" الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد بشتو، أن هذه الطريقة لا تؤخر القطارات، ولا تضطر السائق لطلب إمدادات، أو يتسبب في أي أعطال، وهناك أجهزة تحكم موجودة وهي تحدد السرعة التي يجب على السائق السير بها، منعا لوقوع أي حوادث، مؤكدًا أن سرعة الجرارات الجديدة تصل لـ160 كيلومترا في الساعة.

وأوضح مدير إدارة ورش فرز القطارات بهيئة السكك الحديدية ، وجود أنظمة التعامل مع الحريق، والتي تعمل بالإطفاء الذاتي، من خلال أحد المفاتيح الموجودة في كابينة السائق، وبعد أن يضغط عليه تبدأ الطفايات الموجودة في كافة عربات القطارات في إطفاء الحريق، لافتا إلى أن هذه التكنولوجيا لم تكن موجودة في القطارات القديمة، وكل عربة قطار يوجد بها أشخاص مدربون للتعامل مع أي حريق.

وشدد على أن السائق أصبح يشعر أكثر بالأمان، بسبب وجود تكنولوجيا أعلى، وهو ما يريحه نفسيا، موضحًا أن القطار متصل بشبكة "جي بي إس"، بالإضافة إلى وجود اتصال مع قيادات التحكم والتشغيل، وفي حالة وجود أي مشكلة يتصل بهم، لمساعدته.