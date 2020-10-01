اتحاد العمال يشارك في احتفالية ذكرى أكتوبر المجيدة غدا

يشارك الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ونقاباته العامة الـ27، واتحاداته المحلية، في تظاهرة في حب مصر، غدًا الجمعة، بمناسبة الاحتفال بالذكرى 47 لحرب أكتوبر 1973 المجيدة.

وأصدر اتحاد العمال، بيان، يؤكد فيه على حرص نقاباته ومؤسساته التابعة على المشاركة في هذه الاحتفالية الكبيرة التي تقام في مدينة نصر.

وقال الاتحاد في بيان له: "نشارك في هذه التظاهرة الوطنية التي يشارك فيها قوى وطنية من كافة التيارات، استمراراً للدور التاريخي والوطني للملايين من عمال مصر في دعم الدولة المصرية لمواجهة التحديات".

النقابات تحشد العمال للمشاركة في الاحتفالية

وأضاف البيان، "أن النقابات بدأت عملية الحشد والتجهيز للمشاركة في تمام الساعة الواحدة ظهر غداً، بلافتات، وشعارات لتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الدفاع، القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكي بمناسبة ذكرى أكتوبر التي تحقق فيها النصر والعبور، وكذلك تجديد الثقة في الرئيس، وتفويضه مجددًا، والقوات المسلحة في إتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لحماية الأمن القومي المصري في الداخل والخارج، إضافة إلى دعم ومساندة المشروعات القومية التي توفر فرص العمل وترفع الإنتاج، والتأكيد على تأييد تصريحات الرئيس بشأن تطوير الشركات العامة والنهوض بها،والحفاظ على حقوق العمال المشروعة.

من ناحية أخرى تلقى رؤساء الإتحادات المحلية في كافة المحافظات، رسالة من أمين عام "عمال مصر" محمد وهب الله، بهدف المشاركة الفعالة أمام مقرات الاتحادات وايضا في الميادين العامة، لدعم الدولة المصرية في مواجهة الإرهاب، وأيضا في معركة التنمية والعبور والتعمير.

وتحتفل مصر بالذكرى 47 من انتصارات حرب اكتوبر المجيدة، والتي لقنت فيها مصر العدو الإسرائيلي درسًا في 6 ساعات، سطرت خلالها بطولات لضباط وجنود وصف مصر البواسل في صفحات التاريخ.