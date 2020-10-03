بنك مصر: الإصلاح الاقتصادي ساعد كثيرا في عبور أزمة كورونا

قال عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن الإصلاح الاقتصادي ساعد مصر كثيرا في عبور أزمة كورونا، والتي أثرت على كافة دول العالم، وسيطرت عليها القاهرة بشكل جيد.

وأضاف "المغربي"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الاقتصاد المصري قبل جائحة كورونا، كان من أعلي الاقتصادات نموا على مستوى العالم بنسبة 6%، وحاليا مازال في طور الاستقرار، موضحا أن قانون البنوك الجديد هام للمواطن والدولة والبنوك، حيث يعد نقله نوعية للقطاع المصرفي المصري.

وأشار نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إلى أن قانون البنوك الجديد يتضمن مواد عديدة؛ لحماية العملاء وحفظ حقوقهم، كما يساهم في تيسير كافة المعاملات البنكية أمام العملاء: "ممكن تعمل معاملات بنكية بدون اللجوء للفرع، وممكن تفتح حساب أيضا عبر البنية التحتية للخدمات الرقمية".

وأكد عاكف المغربي، أن الشمول المالي سيوفر الكثير للمواطنين والتجار على حد السواء، وهو ما سيؤهلهم في نمو تجارتهم وعمليات البيع والشراء، مشيرا إلى أن القانون الجديد به قوة الملائمة المالية للبنوك، وهناك فصل فيه يضع شروط معينه: "لو البنك قوي هيكون المواطن آمن على مدخراته".

وأضاف عاكف المغربي، أن القانون الجديد كفل سرية وحماية العملاء "والعميل لما بيتعامل مع البنك فيه سرية لحساباته وأوقات شكاوي يقدمها المواطن، وده بيدي حماية كبيرة للعميل وبيزود حقوقه على البنوك، عبر قطاع مسؤول بداخل البنك يخص الشكاوي، وهو ما يضمن للعميل الحصول على خدمة جيدة".

وتابع نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر: "كان فيه قانون جيد، ولكن تم تطوير القانون كما على مستوى العالم، واتعمل على أعلي مستوى في العالم، وتم استشاره بنك النقد الدولي فيه، ولاقي أعجاب الكثيرون، وفيه جزء مهم عن الدفع الألكتروني وسيعد نقله كبرى للأفراد والشركات وييسر المعاملات البنكية مثل إنشاء حساب أو التعامل على حساب جاري".