محافظة مطروح تعلن الانتهاء من تطوير شاطئ "روميل"

أعلنت محافظة مطروح انتهاء أعمال تطوير شاطىء "روميل"، أشهر شواطئ مدينة مرسى مطروح، والتي تم تنفيذها تحت إشراف مديرية الإسكان والمرافق بالمحافظة، بأسلوب حضاري يواكب حركة السياحة المحلية والأجنبية التي تستقبلها مطروح.

وقال محافظ مطروح، اللواء خالد شعيب، في تصريحات اليوم السبت، إن أعمال التطوير تأتي ضمن خطة المحافظة لتطوير جميع المناطق السياحية والشواطئ، بما يليق بمحافظة مطروح كإحدى المحافظات السياحية، والتأكيد على مكانتها على خريطة السياحة العالمية.

وأضاف أن تطوير شاطئ "روميل" يتضمن إنشاء كافتريات حديثة على أحدث طراز سياحي، يتماشى مع طبيعة الشاطئ، ودورات مياه للرجال والنساء، وملعب للكرة الشاطئية، وممشى للمصطافين، بالإضافة إلى تطوير بوابة الشاطئ، وساحة انتظار السيارات.

وأكد "محمد الوزيري"، من العاملين بالشاطئ، في تصريحات لـ"الوطن"، أن "روميل يُعد شاطىء الأمن والأمان في مطروح، حيث تأتي إليه معظم الأسر، للاستمتاع بالأجواء الجميلة والمياه الفيروزية، مشيراً إلى أن الشاطئ يتميز أيضاً بقربه من وسط مدينة مرسى مطروح، كما أنه آمن على الأطفال، نظراً لمياهه الضحلة، فضلاً عن وجود مساحة كبيرة وسط الشاطئ للعب الكرة الشاطئية على الرمال.

كما أشار إلى أن جميع العاملين فى الشاطىء يشعرون بالسعادة، بعد انتهاء أعمال التطوير الشامل، الذي نفذته محافظة مطروح والجهات المساعدة، لتوفير جميع الخدمات التي يحتاجها المصطافون، خلال تواجدهم على البحر على مدار اليوم.

وأضاف "عبد اللطيف علواني الفردي"، من العاملين بالشاطئ قائلاً لـ"الوطن": "إنني من مواليد شاطئ روميل، عشت وتربيت في الشاطئ، وجميع زائري مطروح يعرفونه جيداً، ورأس مالنا في الشاطئ المعاملة الطيبة للناس، ونظافة الشاطئ المستمرة"، ووجه رسالة إلى جميع المصطافين بقوله: "روميل شاطئ جميع عشاق مرسى مطروح، وأنتم ضيوفنا، نستقبلكم بكل ترحاب".

ورصدت "الوطن" بالفيديو والصور، استمرار توافد المصطافين على شاطئ "روميل"، خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، مع بداية فصل الخريف، وجاء تأخير بداية العام الدراسي إلى 17 أكتوبر الجاري، كأحد الأسباب التي شجعت المصطافين على تواجدهم في مطروح والاستمتاع بشواطئها خلال هذا الوقت من العام.