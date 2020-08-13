تشجير ميدان "روميل" أشهر المناطق السياحية بمرسى مطروح (صور)

أعلن وجيه عبدالرازق رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، تطوير ميدان روميل بكورنيش مدينة مرسى مطروح، والذي يعد من أشهر الأماكن السياحية في المدينة.

وقال "عبدالرازق"، اليوم، إن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وجه بتطوير وتشجير جميع الميادين في مدينة مرسى مطروح كي تتناسب مع طبية المدينة السياحية، ضمن خطة الارتقاء بالمدينة والتي تستقبل سياح أجانب ومصطافين من مختلف المحافظات.

وأضاف أن إدارة التشجير بمجلس مدينة مرسى مطروح، تواصل العمل على مدار الساعة في استكمال زراعة أشجار الزينة بميدان روميل في مدخل أحد أشهر شواطئ مرسى مطروح "روميل".

وأشار إلى أن المهندسين والعمال في إدارة التشجير ينفذون أعمال التشجير ليس في الميادين فقط، ولكن في الطريق الدولي "مطروح - الإسكندرية" بمدخل مدينة مرسى مطروح الشرقي، ومدخلها الغربي في طريق "مطروح - السلوم"، بالإضافة إلى تشجير الأحياء في المدينة.

ولفت أن مرسى مطروح أكبر مصيف فى مصر وتستقبل زائرين من جميع المدن المصرية، ومحافظة مطروح ومجلس المدينة وجميع العاملين يعملون دائما على تطوير مرسى مطروح والإهتمام بجميع المرافق بها.

ورصدت "الوطن" بالصور أعمال تشجير وتجميل ميدان روميل بكورنيش مرسى مطروح من خلال فريق التشجير بمجلس مدينة مرسى مطروح.