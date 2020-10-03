معركة أرقام مرشحي "النواب" بالدقهلية تنتقل للإدارية العليا

انتقلت معركة أرقام ترتيب المترشحين على المقاعد الفردية لمجلس النواب في محافظة الدقهلية، إلى المحكمة الإدارية العليا، اعتباراً من اليوم السبت، بعد أن رفضتها محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، والتي يتنازع عليها مرشحو حزب مستقبل وطن، مع عدد من المرشحين المستقلين.

وطالب "أشرف الشبراوي أبوالعلا"، المرشح الذي يحمل رقم 2 في دائرة دكرنس وبني عبيد وشربين، بدلاً من رقم 4، الذي ظهر به في الكشوف الابتدائية للمتقدمين للترشح في الدائرة، بتعديل رقمه الانتخابي بحسب الكشوف الأولية وترتيب تقدمه بأوراق ترشحه، وكذلك المرشح المهندس "أحمد رعب"، في دائرة السنبلاوين وتمي الأمديد، الذي يطلب رقم 2، بدلاً من رقم 3، الذي ظهر به في الكشف.

وأكد المرشحان، في دعواهما، أن ما حدث من التعديل والتبديل أحدث البلبلة والتخبط والشكوك في نفس الطاعنين والناخبين، مطالبين بإلغاء قرار الجهة الإدارية المطعون عليه، وما يترتب عليه من أثار، وفقاً لما جاء في الدعوى.

كما تقدم اللواء أحمد حسين الخشب، عضو مجلس النواب عن دائرة أجا، بطعن ضد رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، يطالب فيه بأن يكون الأخير بين المرشحين، حيث فوجئ بوجود اسمين لمرشحين بعده في الكشف.

وأكد "الخشب"، في طعنه، أنه بعد الاطلاع على الكشوف التي تحتوي على أسماء المتقدمين للانتخابات، تبين وجود عدد 2 اسم تم قبول أوراقهم بعد انتهاء المدة المحددة للترشح للانتخابات، وأوضح بقوله: "حيث أنني آخر من تقدم بأوراقه في نهاية المدة القانونية المحددة للتقديم، وبالرغم من ذلك، تبين وجود هذين المرشحين في كشوف المتقدمين للانتخابات بعدي".

ورفضت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة هذه الدعاوى القضائية وأحالتها جميعها إلى المحكمة الإدارية العليا، والتي من المنتظر أن تصدر أحاكمها خلال ساعات، كما رفضت المحكمة دعوى إحدى المرشحات، جرى استبعادها من كشوف المرشحين، بسبب نتائج تحاليل المخدرات، وطالبت بإدراج اسمها، ولجأت المرشحة إلي الإدارية العليا للطعن في الحكم.

وقضت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بقبول الطعن في كل من الدكتور طلعت مطاوع، عضو مجلس الشعب الأسبق، ونجله الدكتور عبدالحميد طلعت مطاوع، طبيب مخ وأعصاب بجامعة عين شمس، وقررت استبعادهما من قوائم المترشحين لعضوية مجلس النواب بدائرة بلقاس، لأن النائب السابق لم يؤد الخدمة العسكرية، نظراً لأنه عندما كان في سن التجنيد كان يحمل الجنسية الأمريكية، كما أن نجله يحمل أيضاً الجنسية الأمريكية.