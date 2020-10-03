بنك مصر: كروت الدفع المسبق اختيارية وتقلل الإصابة بـ كورونا

قال عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن الشمول المالي وكروت الدفع المسبقة، تتم عن طريق وضع المبالغ التي يحتاجها العميل، وذلك لتقليل التعامل اليدوي في النقود: "اللي عايز يدفع كاش يدفع، ولكن اللي خايف على صحته وعايز يدفع بكارت، هيقدر، ويحط في الكارت المبلغ اللي هو عايزه".

وأضاف "المغربي"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن هناك سرية حسابات يحتفظ بها البنك، ولا يفصح بها لأحد، وفق القانون الخاص بالبنك المركزي، بينما تظل الخدمات المالية الإلكترونية الأكثر إفادة لقطاع كبير من المواطنين ومنهم التجار.

وأوضح أن فوائد المواطنين أثناء كورونا، وصلت لـ3 تريليونات، وفي حال لم تحصلها البنوك ستفلس: "البنوك لا تستوعب هذا الرقم، والبنوك كلها هتخسر، ومكنش ينفع التأجيل بدون فوائد".

وأكد أن البنك المركزي طلب تأجيل الأقساط مدة 6 أشهر للأفراد وللشركات بدون غرامات أو عمولات إضافية، لكن الفوائد كانت سارية كما هي على القروض: "احنا علشان نقلل التأثير على المواطن، كبرنا القسط شوية، وطولنا الفترة شوية، ودي عملية توازن"، مشيرا إلى أن عملاء البنك، تم إرسال رسائل لهم في إمكانية مد فترة القرض، وتحمل سعر الفائدة ولا لأ: "فيه ناس ردت بأه، وناس ردت بـ لأ، وقدرنا نتعامل معاهم".

وتابع: "فيه فرق بين كورونا كفيروس، والخوف من كورونا، الخوف منه بدأ في الانخفاض، وبالتالي بدأت معدلات الانتاجية على مستوى العالم بتزيد".