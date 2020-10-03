عادل خطاب: دول عدة بدأت الموجة الثانية لكورونا.. لازم نعمل حسابنا

قال الدكتور عادل خطاب، أستاذ أمراض الصدر وعضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، إن هناك عدد من الدول، تعاني من وجود زيادة كبرى في أعداد مصابي فيروس كورونا على أراضيها، واليوم، قررت دولة إيران إغلاق المساجد والمدارس، وتونس تعاني تكدس شديد في المسشفيات، بسبب زيادة أعداد مصابي كورونا: "واضح إن فيه دول كثيرة بدأت فيها الموجة الثانية".

وأضاف "خطاب"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية "DMC"، أن الموجة الأولى، كانت بداية الحالات في مصر بعد شهر أبريل، وذلك بعد ظهور حالات على مستوى العالم بمدة 3 أشهر: "منتمناش إن الموجة الثانية تحصل، لكن الأرقام والشواهد، بتقول إننا في انتظار موجة تانية، ولازم نعمل حسابنا".

وأوضح أن أغلب المواطنين تراخوا في اتخاذ التدابير الاحترازية التي أقرتها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا بين المواطنين، كما يجب الاهتمام بتلك التدابير الاحترازية في المدارس والجامعات، لوجود عدد كبير من الطلاب بها: "مش هنقدر نقول بلاش دراسة، وينفع أننا نتواجد والحياة تسير بس ناخد إجراءاتنا".

وأكد أن الإجراءات التي يجب اتباعها هو التباعد الاجتماعي فيما بين الطلاب، وارتداء الكمامات بشكل دائم في المدارس في الأماكن المغلقة مثل الفصل وأتوبيس المدارس، لكن أثناء التواجد في الأماكن المفتوحة أو أثناء ممارسة أي مجهود، يجب على الشخص عدم ارتداء الكمامة.

وأشار إلى أن هناك عدد من الدول، أوصت بتطعيم المواطنين تطعيم الإنفلونزا، وذلك لأن أعراض الإنفلونزا، تتشابه مع أعراض كورونا، وفي حال تم تلقي التطعيم، يعد ذلك تقليلا من الإصابة بحدوث إنفلونزا: "علشان مش كل ما يجيلي أعراض أروح أعمل مسحة أو تحاليل أو أشعة مقطعية".

وتابع: "لا يوجد أيه متاعب صحية حال أخذ المواطن مصل الإنفلونزا الموسمي لأول مرة هذا العام، بسبب كورونا، والجهاز المناعي ذكي، ولا يمنع لو كان الإنسان سليم أنه ياخد التطعيم، ومتوافر في المراكز المعتمدة للمصل واللقاح، وهو تطعيم أمن ومضمون، والنوع اللي نازل السنة دي، نوع رباعي، وقبل ذلك كان ثلاثي".