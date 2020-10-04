"saib"يمول "أوراسكوم بيراميدز" للمشروعات الترفيهية بربع مليار جنيه

وقع بنك «saib» عقد تمويل طويل الأجل بقيمة 230 مليون جنيه، لصالح شركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات الترفيهية، إحدى شركات مجموعة أوراسكوم القابضة للاستثمار، وذلك بحضور المهندس نجيب ساويرس رئيس شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، وطارق الخولى رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لبنك «saib». وقع العقد نيفين صلاح مدير عام رئيسى قطاع القروض المشتركة والاستثمار فى بنك saib، وأشرف حليم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «أوراسكوم بيراميدز» للمشروعات الترفيهية.

يأتى ذلك فى إطار دور بنك «saib» فى دعم وتنمية وتمويل المشروعات الاستراتيجية داخل السوق المصرية، حيث يهدف المشروع إلى تطوير منطقه الأهرامات لتتماشى مع استراتيجية الدولة لتطوير المقاصد السياحية وزيادة عدد السائحين فى الفترة القادمة. وأكد طارق الخولى مساندة مصرفه بشكل خاص والقطاع المصرفى عامة، للاقتصاد القومى وجميع قطاعاته الاقتصادية فى جميع الظروف الاستثنائية، خاصة مع انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، وتبعات ذلك على الاقتصاد العالمى والمحلى. وأوضح أن القطاع المصرفى المصرى يمتلك ملاءة مالية جيدة جداً، جعلته قادراً على مساندة الاقتصاد لعبور الكثير من الظروف الاستثنائية التى مر بها فى أوقات مختلفة، مشيراً إلى أن البنوك المصرية تمتلك من السيولة النقدية ما يمكنها من تمويل جميع المشروعات القومية والخاصة، حتى فى أوقات الأزمات. وأكد «الخولى» أن قطاع السياحة يعد أحد أهم القطاعات المؤثرة فى الاقتصاد، وأحد أهم مصادر الدخل القومى بما توفره من عائدات دولارية سنوية إذ توفر السياحة فرصاً للعمل فى الكثير من المجالات كالفنادق، والمطاعم، وشركات السياحة، كما تعد مصر من أهم دول العالم فى مجال السياحة، نظراً لما تمتلكه من ثلث الآثار المعروفة فى العالم أجمع.

جدير بالذكر أن «أوراسكوم بيراميدز» للمشروعات الترفيهية إحدى شركات مجموعة أوراسكوم القابضة للاستثمار، هى الشركة المتعاقدة مع المجلس الأعلى للآثار على تطوير وتقديم خدمات داخل منطقة الأهرامات بالجيزة.