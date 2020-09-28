أديب عن بيان أوراسكوم بخصوص المصرف المتحد: "سيبوا القطاع الخاص يشتغل"

تساءل الإعلامي عمرو أديب، عن إجراءات شراء البنوك في مصر، أو فتح بنوك جديدة، قائلًا: "هل هناك آلية في مصر لتملك المواطنين بنوك في مصر؟!".

وأضاف أديب، خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "شركة أوراسكوم القابضة أعلنت في بيان لها، بأنها تعتزم الاستثمار بنك المصرف المتحد، ولذلك نسأل عما يقوله القانون في هذا الإطار، وفي العالم كله فإن أغلب البنوك تملكها شركات القطاع الخاص".

وتابع: "أنا رأيي إن الدولة مهم جدًا إنها تخلص من الأشياء اللي مش محتاجاها، وطول عمر تاريخ البنك المركزي ضمانة استمرار الثقة في الحياة المصرية، ولا يمكن لأي مواطن في مصر فلوسه تروح في بنك، وساعات كان بيضطر يتدخل بملكيات في بعض البنوك عشان يضمن استمرار الثقة".

وأردف: "لازم يبقى عندنا الجرأة، والحاجات اللي ملهاش لازمة عندنا، لازم نطورها ونشغلها ونجيب فلوس، بدل ما إحنا عندنا ثروة ميتة، لازم نستغل ملكية حاجتنا، والسوق المصرية مازالت محتاجة إلى خدمات التجزئة البنكية مثل أدوات الدفع واستثمارات وشهادات، لكن الدولة مينفعش تشيل على أكتافها ميراث السنين عشان خايفين هيتقال إيه، يا جماعة افتحوا المجال للقطاع الخاص لأنه لديه رغبة كبيرة في الاستثمار".

وأعلنت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، أن الفترة الراهنة تشهد دراسة العديد من البدائل الاستثمارية لكل من الشركتين الناتجتين عن عملية التقسيم المستهدفة، موضحةً أن الشركة القاسمة والمنقسمة، تدرسان جميع البدائل المتاحة، بما يتناسب مع الاستراتيجية الاستثمارية لكل من الشركتين، ومنها دراسة الاستثمار في بنك المصرف المتحد، ودراسة دخول شركة اورا للاستثمار العقاري، تحت مظلة أوراسكوم للاستثمار القابضة.