الزراعة تنفي إلغاء بدل الجودة لأعضاء مركز البحوث

نفى الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، صدور قرار بإلغاء بدل الجودة لأعضاء المركز من الباحثين، مؤكداً أن البدل حق قانوني ويصرف من وزارة المالية وفقا لقرار صادر عن رئيس الوزراء عام 2011.

أوضح سليمان، في تصريحات خاصة أن القرار رقم 383 لسنة 2020 المنشور على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي والموقع من قبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، يخص إلغاء العمل بالقرار الوزاري رقم 1366 لسنة 2008، والذي كان قد أصدره وزير الزراعة الأسبق المهندس أمين أباظة دون التنسيق مع وزير المالية آنذاك والذي كان يتضمن صرف البدل من معاهد المركز بتدبير ذاتي.

وتابع أنه لا توجد معوقات في صرف بدل الباحثين في المركز، وتم صرف هذا البدل للثلاث أشهر الماضي يوليو وأغسطس وسبتمبر، ولا توجد أي مشكلات في صرف البدل للباحثين نهائياً، مناشداً بعدم الانسياق وراء الشائعات أو المنشورات التي يتم الترويج لها لي مواقع التواصل الاجتماعي، مطالباً بالتثبت من صحة ما ينشر قبل ترديده، حرصاً على الصالح العام وعدم إثارة البلبلة التي تعطل مسيرة النشاط البحثي للمركز بما يساهم في تحقيق النهضة الزراعية التي تشهدها البلاد في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكان عدد من أعضاء مركز البحوث، قد تداولوا عدد من المعلومات التي تفيد بصدور قرار وزاري بإلغاء صرف بدل الجودة وتحسين الأداء والصادر لجميع أعضاء هيئات التدريس بالجامعات وجميع أعضاء هيئات البحوث بالمراكز والمعاهد البحثية من العاملين والمتفرغين، مؤكدين أن قرار بدل الجودة وتحسين الأداء صدر بناء على أحكام قضائية نهائية ومشمولة بالنفاذ مع صرف الزيادة السنوية المتأخرة واللاحقة وقدرها 15% كل عام، وذلك اعتبارا من 2008، وأن هذا القرار يشمل أكثر من 13 ألف باحث بمركز البحوث الزراعية يمثلون شريحة كبيرة.