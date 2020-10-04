قتلة وهاربون من "عشماوي".. تفاصيل مقتل 17 مسجل خطر وتاجر مخدرات

شهد سبتمبر الماضى حملات أمنية متواصلة على بؤر الجريمة بقيادة قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، فى 14 محافظة، وقعت خلالها اشتباكات عنيفة بالرصاص أسفرت عن مقتل 17 عنصرا إجراميا شديد الخطورة عقب تبادلهم إطلاق الأعيرة النارية مع القوات.

ووفق إحصائية لوزارة الداخلية، فقد تم قتل تلك العناصر وضبط 118 عنصرا إجراميا بنطاق 14 مديرية أمن هي القاهرة والجيزة والقليوبية والبحيرة والمنوفية والغربية والدقهلية والشرقية والإسماعيلية والسويس وبنى سويف وأسيوط وسوهاج والأقصر وأسوان، وعُثر بحوزتهم على 95 قطعة سلاح نارى.

وقال مصدر أمنى إن القتلى سبق اتهامهم ومحكوم عليهم فى العديد من القضايا أبرزها "قتل وشروع فى قتل و سرقة بالإكراه وسرقة متنوعة و حريق وإضرام نيران، كما أن البعض منهم محكوم عليهم بالمؤبد والإعدام وأنهم هاربون منذ فترات طويلة وقاموا بجرائم ترويع وخطف وسرقة وبعضهم قام بالاتجار فى المخدرات بكميات كبيرة وغسلوا أكثر من 70 مليون جنيه من الأموال التى تحصلوا عليها من تجارة المخدرات.

كما جرى خلال مداهمة تلك البؤر ضبط 4315 قطعة سلاح نارى غير مرخصة بحوزة 3615 متهما، وضبط 69 تشكيلا عصابيا، ضموا 202 متهم، ارتكبوا 305 حوادث، فضلا عن ضبط 671 متهما من العناصر الإجرامية المشهور عنهم إرتكاب أعمال البلطجة، وبحوزتهم 12 بندق آلية و 14 بندقية "غير مششخنة" و 10 مسدس و 168 فرد محلى و 454 سلاح أبيض، وتنفيذ 2170066 حكم قضائى متنوع، و6229 قضية مواد مخدرة، ضبط خلالها 6565 متهما، وكشفت أجهزة الأمن غموض 213 حادث خطف وقتل وسرقة بالإكراه وحريق عمد وانتحال صفة بإجمالى 342 متهما.