فيديو: أحلام تخضع لتجربة لقاح كورونا

خضعت المطربة الإماراتية أحلام، للجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد، ضمن حملة وزارة الصحة الإماراتية لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره في الدولة، لتصبح أول فنانة عربية تخضع لتجربة للقاح.

ونشرت أحلام، مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على تويتر، معلقة: "إيمانا مني وتقديرا للجهود المبذولة في بلادي الامارات وقيادتها الرشيدة، وانطلاقا من الواجب الوطني وثقتي الكبيرة بالقطاع الطبي الإماراتي، والرغبة مني في المساهمة في انتهاء هذه الجائحة، قررت أخذ التطعيم الخاص بفيروس كورونا المستجد، الذي أصبح متاحا لتجربة مدى تأثيره في مقاومة الفيروس المنتشر".