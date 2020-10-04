أمريكا تتصدر إصابات كورونا عالميا بـ7 ملايين حالة.. وترامب: حققنا تقدما

تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية دول العالم فى إصابات فيروس كورونا مسجلة سبعة ملايين و359089 إصابة في حين بلغ إجمالي الوفيات لديها 208788 حالة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "لقد حققنا تقدما هائلا في مواجهة وباء كورونا خلال 6 أشهر".

وأعلن البيت الأبيض، فى وقت سابق، إصابة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بفيروس كورونا، موضحا أن ترامب يعاني من أعراض إصابة خفيفة بكورونا، وسينتقل إلى جناح خاص بمركز "والتر ريد" الطبي الوطني العسكري في ماريلاند لبضعة أيام كإجراء احترازي.

وقال ترامب، في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بمساعدة الفريق الطبي أشعر بأنني بخير، مقدما الشكر للفريق الطبي، الذي يعالجه في مركز والتر ريد الطبي.

وقال طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شون كونالي، إن وضع الرئيس الصحي جيد جدا.

وأوضح كونالي، خلال إحاطة حول صحة الرئيس ترامب، بعد إصابته بفيروس كورونا، أوصينا بانتقال الرئيس إلى مستشفى "والتر ريد" كإجراء احترازي، منوها بأن ترامب كان يعاني من سعال خفيف، لكنه بدأ في التحسن.

وأعلن الفريق المعالج للرئيس الأمريكى أن الرئيس ليس على الأوكسجين، ولا يعاني صعوبة في التنفس.

وأوضح الفريق، أن ترامب تلقى مضادا حيويا وسيعالج برمديسيفير لمدة 5 أيام، مشيرا إلى أن الرئيس لم يحتج إلى الأوكسجين اليوم، ويتنفس بصورة طبيعية.

وأضاف الفريق المعالج لترامب، "نقيم حالة الرئيس يوما بيوم، ولا مؤشرات على احتياجه للأوكسجين"، مشيرا إلى أن ترامب كانت لديه حمى خفيفة الخميس والجمعة.

وأكد الفريق المعالج لترامب، أن الرئيس لم يأخذ الأوكسجين لا اليوم ولا أمس، موضحا أنه عانى من سعال وحرارة خفيفة، قائلا "أجرينا فحصا ثانيا للرئيس أكد إصابته بكورونا".

وتابع الفريق، أن ترامب سيبقى في المستشفى لحين التأكد من الشفاء، مؤكدا أن ضغط الدم لدى ترامب وضربات القلب في مستوى جيدا جدا.

ولفت الفريق المعالج لترامب، أن وضع السيدة الأولى ميلانيا ترامب جيدا جدا، ولا حاجة لدخولها إلى المست

وأكدت وكالة أنباء رويترز، أن بعض المؤشرات الحيوية للرئيس الأمريكى دونالد ترامب كانت مقلقة للغاية خلال الساعات الـ 24 الماضية،وأن الساعات الـ 48 القادمة ستكون حاسمة فيما يتعلق بعلاج ترامب من فيروس كورونا.

ورأت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، أن إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا المستجد قبل شهر فقط من انطلاق سباق الرئاسة الأمريكية، يشكل تهديدًا جديدًا ويضفي مزيدًا من الضبابية على مصير واحدة من أكثر الانتخابات الأمريكية "اضطرابًا" و"غموضًا" منذ عقود طويلة.

وذكرت الصحيفة، في سياق تعليق بثته على موقعها الإلكتروني اليوم، أن بقاء الرئيس في العزل أو الحجر الصحي حتى وإن لم يكن عاجزًا، كفيل بأن يحمل في طياته تداعيات على الأمن وفاعلية الحكومة الأمريكية في أفضل حالاتها، ناهيك عن أن ذلك يحدث قبل شهر فقط من إجراء الانتخابات الرئاسية.

وأوضحت أن إصابة ترامب بالفيروس ستترك آثارًا "مباشرة" على المناخ السياسي والاقتصادي في الولايات المتحدة، حيث تجلب معها حقيقة ووحشية الوباء، الذي كثيرًا ما قلل من جديته مسؤولون أمريكيون والذين شككوا أيضًا في أهمية التدابير الوقائية مثل التباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة الواقية مقارنة بدول أخرى.

وتم تسجيل إصابات بفيروس كورونا في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019

وأظهر أحدث إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 34.71 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة به إلى مليون و28910 حالات.

وجاءت الهند في المركز الثاني بعد أمريكا من حيث عدد المصابين، مسجلة ستة ملايين و473544 حالة، وبلغ إجمالي الوفيات 100842 حالة.

وحلت البرازيل في المركز الثالث من حيث عدد المصابين، مسجلة أربعة ملايين و880523 إصابة، بينما بلغت الوفيات 145388 وهو ثاني أكبر عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة.

وجاءت روسيا في المركز الرابع من حيث عدد المصابين، حيث سجلت مليونا و204502 حالة، وبلغ إجمالي الوفيات 21251 حالة.