عمرو أديب عن التهاون مع كورونا: "لا يمكن الإصابات ما تزيدش"

حذر الإعلامي عمرو أديب، من التهاون في التعامل مع فيروس كورونا، مشددًا على أن مصر قد تشهد زيادة كبيرة في عدد الإصابات، إذا لم يزد المصريون مستويات الحذر فيما يتعلق بالتعامل مع الوضع.

وقال أديب، خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، الذي يعرض على قناة "MBC مصر": "لا يمكن بالطريقة التي نمارس بها الحياة في مصر، ما تقفزش كورونا مرة تانية، ربنا بيستر بس ربنا بس بيحب العالم كله مش مصر بس".

وأضاف: "مدريد قفلت، وفي فرنسا يتحدثون عن أكثر من 15 ألف حالة، والأردن والإمارات زادت أعداد الإصابات بشكل كبير، وبريطانيا أغلقوا جامعة فيها بسبب كورونا، لأن بها 770 حالة".

وحول تهاون بعض المصريين من التعامل مع فيروس كورونا، حذر أديب من أن مصر قد تلقى مصير المدن الأوروبية التي أغلقت الحياة بسبب زيادة الإصابات بفيروس كورونا: "وإيه اللي يمنعنا من كده؟! الناس فوق بعض في الأفراح والاحتفالات والمطاعم والمصايف.. ازاي الأعداد تنزل؟!".