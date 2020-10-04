الزراعة تؤكد نجاح تكويد مزارع الرمان التصديرية بالأقمار الصناعية

أكد الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نجاح المرحلة الأولى من المنظومة الرقمية لحصر وتكويد مزارع الرمان المخصصة للتصدير باستخدام الأقمار الصناعية وأجهزة الـGPS.

وأضاف "العطار"، أن الإدارة المركزية للحجر الزراعي وممثلي الإدارة في محافظات أسيوط والمنيا والبحيرة والإسماعيلية وبدعم من وزير الزراعة، قاموا بجهود كبيرة لتفعيل المنظومة الرقمية باستخدام الأقمار الصناعية وأجهزه GPS، وتوطين هذه التكنولوجيا الحديثة محليا وتأهيل المزارعين والمصدرين وتوعيتهم بأهمية التحول الرقمي والعائد المتوقع من تعميم هذه التكنولوجيا وكان من نتيجة هذا المجهود زيادة حجم الكميات المصدرة من الرمان إلى ما يقرب من 37 ألف طن بزيادة قدرها 4 آلاف طن عن نفس الفترة من العام السابق، وذلك رغم وجود أزمة كورونا، بالإضافة إلى حصر التداخلات وتفعيل خاصية تتبع المحصول والتي تم تنفيذها للمرة الأولى بالتعاون مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وشركة محاصيل مصر والتي ساعدت المصدرين والمستوردين من تتبع شحناتهم وصولا إلى المزرعة من خلال خطوات بسيطة على الحاسب الآلي كما أنها ساعدت الحجر الزراعي من الكشف السريع عن أي تلاعب من قبل المصدرين غير الملتزمين وذلك حفاظا على سمعة الصادرات الزراعية المصرية.

وأشار إلى إنه يتم العمل باستمرار فى تطبيق منظومة تكويد مزارع الرمان التصديرية بمختلف المحافظات، وذلك بناءً على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتطوير منظومة الصادرات الزراعية، والاهتمام بصادرات الرمان، والسعي لحل كافة المشاكل التي تواجه مزارعي ومصدري هذا المحصول الهام.