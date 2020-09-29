بعد غد.. "الحجر الزراعي" ينظم مؤتمر "رمان بلدنا" في أسيوط

تنظم الإدارة المركزية للحجر الزراعي بالتعاون مع المجلس التصديرية للحاصلات الزراعية وشركة محاصيل مصر المؤتمر السنوي الأول "رمان بلدنا" بعد غد الخميس في محافظة أسيوط - المركز الرئيسي لزراعة الرمان بالجمهورية.

ويعتبر هذا المؤتمر ملتقى الخبراء لهذا المحصول الاستراتيجي في منظومة تصدير الحاصلات الزراعية من مصدرين ومزارعين ومقدمي خدمات ارشاديه وتكنولوجيا رقميه للارتقاء بجودة المحصول وزيادة الكميات المصدرة وكذلك فتح اسواق جديده لهذا المحصول الجدير بلقب الذهب الأحمر.

يأتي ذلك بناءاً على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتطوير منظومة الصادرات الزراعية والاهتمام بصادرات الرمان والسعي لحل كل المشاكل التي تواجه مزارعي ومصدري هذا المحصول الهام، واحتفالا بنجاح المرحلة الأولى من المنظومة الرقمية لحصر وتكويد مزارع الرمان المخصصة للتصدير باستخدام الأقمار الصناعية وأجهزة الـGPS.

قال أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، إنَّ الإدارة المركزية للحجر الزراعي وممثلي الإدارة في محافظات أسيوط والمنيا والبحيرة والإسماعيلية وبدعم من وزير الزراعة أجرى جهودا كبيرة لتفعيل المنظومة الرقمية باستخدام الأقمار الصناعية وأجهزه GPS وتوطين هذه التكنولوجيا الحديثة محليا وتأهيل المزارعين والمصدرين وتوعيتهم بأهمية التحول الرقمي والعائد المتوقع من تعميم هذه التكنولوجيا وكان من نتيجة هذا المجهود زيادة حجم الكميات المصدرة من الرمان الي ما يقرب من 37 ألف طن بزيادة قدرها 4 آلاف طن عن نفس الفتره من العام السابق، وذلك رغم وجود أزمة كورونا، إضافة لحصر التداخلات وتفعيل خاصيه تتبع المحصول والتي تم تنفيذها للمرة الأولى بالتعاون مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وشركة محاصيل مصر والتي ساعدت المصدرين والمستوردين من تتبع شحناتهم وصولا للمزرعة من خلال خطوات بسيطة على الحاسب الآلي، كما أنها ساعدت الحجر الزراعي من الكشف السريع عن أي تلاعب من قبل المصدرين غير الملتزمين وذلك حفاظا على سمعة الصادرات الزراعية المصرية.