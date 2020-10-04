وزير الهجرة: نتواصل مع المصريين بالخارج وأطلقنا حملة "اتكلم مصري"

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزير الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن الوزارة مهتمة بالجيل الثاني والثالث من المصريين في الخارج، وهي تأتي على رأس الأولويات، ومن خلال المبادرات يتم تعريف هؤلاء بمفهوم الأمن القومي المصري وتحديات الدولة المصرية: "كل ده مهم علشان نتواصل مع الجيل الثاني والثالث للدفاع عن الدولة المصرية وتصحيح الأخبار السلبية والكاذبة عن الدولة".

وأضافت "مكرم"، خلال مداخلة له عبر الفيديو ببرنامج "من مصر"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على فضائية "CBC"، أنه وخلال الـ20 مبادرة التي تم إطلاقها مع هؤلاء اكتشفت الوزارة بوجود أزمة في اللغة العربية لدى هؤلاء الأطفال، حيث إن اكتساب اللغات الأجنبية في الخارج تبعد هؤلاء عن الوطن: "مش بيكونوا قادرين يتفاهموا مع المجتمع والمواطنين"، موضحة أن الدولة المصرية تواجه الكثير من الحروب السياسية والسياحية والاقتصادية والشائعات، ولكن وفي ظل كل هذا تواجه مصر حرب الهوية: "مرينا بحجات كتير، وهتفضل اللغة العربية، وتم استعمارنا من الإنجليز 70 سنة، ومقدروش يغيروا اللغة، وإحنا اللي خلينا الخواجة ينطق بالعربي".

وأكدت أن كل الجاليات الأجنبية التي تحيا على أرض مصر تتحدث باللغة العربية، ولا يجوز تفريغ المجتمع المصري من اللغة العربية، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى لإعداد شباب واعٍ على إدراك كامل بالإنجازات التي تتم على أرض الواقع، كما يتم توثيق للحقائق وضحد من يقوم بالترويج لمصر بصورة سلبية.