تصل لــ550 جنيها.. أسعار ملابس الإحرام بعد عودة العمرة اليوم

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، أن المملكة ستسمح بأداء مناسك العمرة اعتبارًا من اليوم الأحد 4 أكتوبر المقبل، ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس" التي نقلت عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية أنه استجابة لتطلع كثير من المسلمين في الداخل والخارج لأداء مناسك العمرة والزيارة، وانطلاقًا من حرص القيادة على صحة قاصدي الحرمين الشريفين وسلامتهم، فقد صدرت الموافقة على السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيًا، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة.

وبمناسبة أن اليوم الأحد الموافق 4 أكتوبر هو أول أيام السماح للمعتمرين بأداء مناسك العمرة من خارج المملكة، تستعرض "الوطن" ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة أسعار ملابس الإحرام للرجال والنساء من خلال جولة قامت بها في محلات بيع ملابس الإحرام في منطقة العتبة في السطور التالية..

ملابس إحرام الرجال تبدأ من 280 جنيهًا

ووفقًا لخالد عبد العظيم عامل في أحد المحلات التي تبيع ملابس الإحرام فأن ملابس الرجال تتكون من إيزار "بشكير الإحرام والذي يتكون من 6 قطع هي الساتر والحزام والجلباب الأبيض، والسروال الأبيض، البنطلون والشبشب الأبيض، هي تبدأ من 280 جنيهًا ويمكن أن تصل إلى 550 جنيهًا، حسب المقاس والجودة.

بينما سعر الشمسية يبدأ من 50 جنيها وحتى 150 جنيهًا، حسب الحجم والجودة، بينما حقيبة الأوراق الرجالي تبدأ من 25 جنيها وحتى 120 جنيهًا، أما الشبشب الطبي الرجالي فمتوسط سعره حوالي 75 جنيها.

ملابس الإحرام للمرأة تبدأ من 150 جنيها

أما بالنسبة للمرأة فملابس الإحرام الخاصة بها تشمل "العباية البيضاء والبنطلون القطن والسروال الأبيض والجونتي والبونية وحذاء أبيض يبدأ من 150 جنيها، وتصل حتى 1750 جنيهًا حسب الجودة، أما الشمسية الحريمي فتبدأ من 70 للصغيرة وتصل إلى 250 جنيها للكبيرة، وأيضا حسب الجودة.

الحذاء الخاص بالوضوء للمرأة يتراوح سعره ما بين 75 إلى 100 جنيه، بينما الطبي يصل سعره إلى 200 جنيه.

أسعار حقائب السفر

بدأت أسعار حقائب السفر من 500 إلى 2500 جنيه، حسب الجودة وحجم الحقيبة والكماليات فيها، مثل قوة العجل واليد، والجيوب الإضافية.